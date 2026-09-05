Párpado encapotado: la clave para rejuvenecer la mirada y lograr un maquillaje con efecto lifting

El párpado encapotado es uno de los mayores desafíos a la hora de maquillarse, dado que el exceso de piel sobre el pliegue tiende a cubrir buena parte de la sombra aplicada. Sin embargo, maquilladores profesionales tienen una técnica que logra un efecto lifting visual y rejuvenece la mirada.

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La clave está en elevar el párpado, como si se tratara de un lifting. Según explicó el maquillador José López en sus redes sociales, la técnica consiste en subir ligeramente la zona de profundidad, trabajar ahí la sombra y difuminarla de forma estratégica, para que el párpado no termine "comiéndose" el maquillaje al parpadear.

Cómo aplicar la técnica paso a paso

El primer paso es preparar la piel del párpado. López recomienda aplicar una prebase y una base color hueso en todo el párpado móvil, con una sombra en crema tipo stick, lo que ayuda a suavizar los pliegues, sumar luminosidad y unificar visualmente la zona antes de avanzar con el resto del maquillaje.

El párpado encapotado no es imposible de maquillar, solo se necesita técnica. Foto: Magnific

El segundo paso es marcar la cuenca del ojo. La maquilladora María Sánchez Marín explicó que, en el caso del párpado encapotado, conviene marcar la cuenca justo en el punto donde está más prominente, con una sombra de intensidad media, en tonos como el malva, aplicada siempre con la lógica de un lifting: hacia arriba y hacia afuera, nunca hacia abajo.

Además, según el maquillador Jesús Serrano, "si tenés el ojo encapotado y caído, nunca tenés que poner sombra oscura en el párpado móvil", ya que eso acentúa la sensación de peso en la mirada. Lo recomendable, en cambio, es trasladar esa oscuridad hacia arriba, por encima del pliegue natural, y trabajar con tonos claros en el párpado móvil para que se perciba más amplio.

Para completar el efecto, conviene sumar puntos de luz estratégicos, con un tono claro y luminoso, como un beige satinado, un rosa suave o un champán, en el párpado móvil y en el lagrimal. Ese contraste entre la sombra media de la cuenca y la luz en el párpado permite conseguir un efecto rejuvenecedor, porque abre ópticamente el ojo y reduce la sensación de pesadez.

Como último paso, en lugar de un delineado grueso, usar un pincel fino y difuminar suavemente hacia el exterior, formando una ligera "V" para estilizar la mirada y ayudar a levantar visualmente el ángulo del ojo. Rizar bien las pestañas y aplicar un rímel que aporte longitud para redondear el efecto lifting.