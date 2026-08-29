Varios maquilladores coinciden: "Para evitar el párpado caído, marca una línea diagonal con el ojo abierto"

El párpado caído o encapotado puede modificar por completo la forma en la que se percibe el maquillaje de ojos. A la hora de maquillarlo, uno de los errores más habituales es seguir el pliegue natural del párpado con las sombras, ya que cuando el ojo está abierto parte del trabajo puede quedar oculto. Por eso, los maquilladores profesionales recurren a un truco muy fácil para crear una nueva guía visual y elevar la mirada.

Agus Gelfo, maquilladora profesional, explica en CLARA que una de las claves está en marcar una línea diagonal con el ojo abierto. Esta referencia permite saber exactamente hasta dónde llevar la sombra para que el resultado siga siendo visible al mirar de frente. Después, la línea se difumina hacia arriba para crear un efecto de mayor elevación. "Para evitar el párpado caído, marca una línea diagonal con el ojo abierto para crear una guía y difuminar la sombra hacia arriba", explica la experta.

Cómo delinearse los ojos si tenés párpado caído.

Por qué es importante maquillar con el ojo abierto

En los párpados encapotados, el pliegue puede cubrir una parte importante del párpado móvil cuando abrimos los ojos. Por eso, trabajar únicamente con el ojo cerrado puede hacer que la sombra termine demasiado abajo y no consiga el efecto buscado. Con el ojo abierto, en cambio, se puede comprobar dónde debe comenzar y terminar la línea diagonal.

La marca debe realizarse por encima del párpado móvil y por debajo del hueso de la ceja, creando una especie de guía que después se integra con el resto de las sombras. Gelfo señala que, una vez dibujada, hay que difuminarla hacia arriba y conectarla con la zona de las pestañas inferiores. De esta manera se consigue un "efecto lifting natural". Además, según la maquilladora, cuanto más definida quede inicialmente esa línea, más ayudará a disimular visualmente la caída del párpado.

Por qué el resto del maquillaje debe acompañar el efecto lifting

La línea diagonal funciona mejor si el resto del maquillaje respeta la misma dirección ascendente. Por eso, conviene concentrar las sombras más oscuras en la parte exterior del ojo y evitar llevar demasiado producto hacia las zonas que pueden hacer que la mirada parezca más pesada.

Jesús Serrano, maquillador, recomienda no aplicar sombra oscura directamente sobre el párpado móvil, ya que puede dar la sensación de que el párpado está todavía más caído. En su lugar, propone colocar la sombra por encima del pliegue para conseguir mayor definición sin perder el efecto de apertura. Otra idea muy útil consiste en marcar ligeramente la zona situada bajo las pestañas inferiores, desde la mitad hacia el extremo exterior, y unirla con la parte superior. Esto ayuda a mantener la dirección ascendente que se ha creado con la línea diagonal.

Corrector para limpiar la forma

El corrector también puede utilizarse para reforzar el efecto. Serrano propone crear con él una línea diagonal en el extremo exterior del ojo y difuminarla para limpiar la zona y conseguir un acabado más definido. No es necesario hacer un delineado grueso. De hecho, los maquilladores aconsejan evitarlo porque puede cubrir demasiado el párpado móvil y hacer que el ojo parezca más pequeño. Un delineado finito o un tightlining permite definir las pestañas sin quitar protagonismo al espacio que se ha creado con las sombras.