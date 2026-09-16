Esta temporada de primavera-verano 2026/2027 trae de vuelta uno de los clásicos que nunca pasa de moda: los zapatos de tacón negros inspirados en los años 80. Desde tacones kitten hasta modelos con correas que realzan el empeine, estas propuestas combinan elegancia con una versatilidad que se adapta a jeans, pantalones y vestidos.

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Las pasarelas de grandes casas como Tom Ford, Valentino, Chanel y Prada confirmaron que las tendencias de la próxima temporada apuestan fuerte por el revival retro. Pero no se trata de rescatar literalmente el calzado de la abuela, sino de encontrar siluetas modernas que reflejen esa estética nostálgica que tanto fascina a las nuevas generaciones.

¿Cuáles son las mejores tendencias de tacones negros de los 80 para esta primavera-verano?

Entre las opciones más destacadas, los zapatos con puntera o tacón laminado de Saint Laurent se posicionan como el par ideal para transitar del día a la noche con estilo. Un look sugerido es combinarlos con vaqueros wide leg negros de tiro alto y una blusa blanca de cuello alto con un lazo delgado, una mezcla perfecta para quienes buscan un guiño ochentoso sin perder sofisticación.

Por otro lado, Versace rescató los pumps con relieves, que se vuelven protagonistas esta temporada. Su tacón mediano, textura especial y logo visible los convierten en un must para sellar atuendos retro, como por ejemplo con jeans rayados de tiro medio, cinturón dorado, camisa de botones y un blazer o gabardina para completar el conjunto.

¿Cómo combinar zapatos planos y tacones kitten sin perder elegancia?

Además, la clásica alternativa a las bailarinas ahora se reinventa con flats de tacón ancho. Prada presenta un modelo de charol con detalles cut-out y puntera afilada, ideal para destacar en cualquier ocasión. Para acentuar el look ochentoso, se recomienda sumarlos a pantalones texanos bombachos —barrel, balloon o harem— en azul crudo, junto con una playera polo de rayas fajada.

Las pasarelas confirman el revival retro de los tacones ochentosos.

Los tacones kitten, ya sean con correa atravesada o en versión t-bar, regresan para quienes prefieren un calzado cómodo pero con mucha onda retro. Son perfectos para combinar con vestidos o pantalones capri de colores y blusas con estampados de lunares, aportando un aire sofisticado y fresco para septiembre.

Mules atemporales y zapatos bicolor: el guiño sofisticado a Lady D

También siguen en auge los zapatos mules con tacón pequeño, que continúan marcando tendencia. Optar por un par negro garantiza un diseño atemporal y elegante, ideal para lucir con pantalones cigarette de tiro alto y blusas románticas con volantes, un look ochentoso pensado para destacar sin esfuerzo.

Los zapatos bicolor con tacón, inspirados en figuras icónicas como Lady Di, siguen siendo un básico para mujeres ejecutivas y amantes del estilo clásico. Firmas como Prada, Valentino y Carolina Herrera mantienen este modelo en su catálogo con tacón laminado, y se aconseja combinarlos con vestidos midi negros para un look sencillo pero impactante.

Los tacones kitten con correa son cómodos y llenos de onda.

¿Cómo llevar tacones con pulsera para eventos de noche?

Finalmente, los tacones kitten con pulsera se posicionan como el calzado ideal para las noches y eventos especiales. Modelos con pulsera de cadena dorada aportan un toque glamuroso diferente a las zapatillas joya, y quedan perfectos con vestidos drapeados color rojo y medias a tono, para quienes buscan un estilo elegante y atractivo.