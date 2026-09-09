Tendencias de moda de primavera 2026: cuáles son las prendas que llegan para septiembre

Con septiembre llega el cambio de estación y nuevas tendencias para la primavera 2026. Desde transparencias, texturas y opciones minimalistas, la moda comienza a prepararse para el calor con algunas prendas infalibles que, en caso de sumarlas al placard, sirven para armar diferentes looks.

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Estas son las prendas que serán tendencia en septiembre 2026

Las vidrieras del país comenzaron a cambiar de cara a la nueva temporada de primavera-verano. Entre las prendas que predominarán esta época del año se encuentran:

1. Sacos de encaje: la prenda que eleva cualquier look

Se trata de una de las grandes tendencias de esta temporada. Los "saquitos" o camisas de encaje y transparencias funcionan tanto para un look de oficina (siempre que se arme en capas) como para una salida nocturna. El truco está en no tenerle miedo a los tejidos translúcidos: se puede usar todos los días, sin que pierda su costado especial. Esta prenda predomina en negro, pero también se verá en blanco y otros tonos pastel como el rosa o el celeste claro.

Los sacos de encaje y blusas románticas marcan la moda en septiembre 2026 (Foto: Pinterest)

2. Blusas fluidas para un toque romántico

Las blusas de tejidos livianos y con caída, como la gasa, se imponen para dar un aire romántico a los looks. Se trata de una tendencia que viene creciendo con fuerza en el último tiempo. Por ejemplo, blusas con bolados o caídas más amplias se pueden combinar con prendas más correctas en la parte inferior.

3. La falda de tubo

Las prendas con textura son protagonistas esta primavera y las faldas de tubo son una de las formas más simples de subirse a la tendencia. Ya sea que tenga algún detalle en el ruedo, como puntilla de encaje, sea de un género tramado o tenga mucho color, permite construir looks con mucha personalidad. Siempre funcionan bien combinarla con colores que hagan contraste.

4. Pantalones capri

Los pantalones capri son de los favoritos de esta temporada, en medio del regreso de las tendencias dosmileras. Se trata de una prenda que se verá en todos los colores y géneros, claves para combinar blusas de volumen, ya que ayuda a compensar la proporción general del look.

Los pantalones capri serán de las grandes estrellas de esta temporada, no solo en jean sino a lunares y rayas (Foto: Pinterest)

5. Vestido negro corto: el gran comodín

El vestido negro corto, el clásico "poco es más", se mantiene como un básico infaltable. Es una de esas prendas que nunca pasan de moda y que conviene elegir en una versión de buena calidad. En primavera puede ser una opción para salir del maximalismo del color y ser la pieza central de un look total black.

6. Bandanas con flecos, el accesorio que no puede faltar

Los accesorios también tienen su protagonismo esta temporada y, entre ellos, se impondrán las bandanas: .los pañuelos pueden usarse anudados al cuello, en la cabeza o incluso como cinturón sobre un vestido.