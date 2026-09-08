Lucía Ruiz de Aguirre, diseñadora: "Los jeans no se usan dos días seguidos, se dejan descansar 24 horas; si no, los deformas"

Los jeans son la prenda comodín que no puede faltar en tu placard. Combinan con zapatillas, mocasines, botas o tacones y funcionan prácticamente en cualquier época del año. Por eso, cuando encontramos un modelo que nos queda especialmente bien, es fácil querer usarlo una y otra vez. Sin embargo, los diseñadores recomiendan no usar el mismo jean dos días seguidos porque podría arruinarlo.

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Aunque el denim es conocido por ser un tejido resistente, sus fibras necesitan recuperar su estructura después de haber estado sometidas durante horas a los movimientos y la tensión del cuerpo. La diseñadora Lucía Ruiz de Aguirre, fundadora de la firma sostenible Luymou, recomienda en CLARA prestar atención precisamente a este detalle.

Por qué no se recomienda usar los jeans más de un día seguido

“Los jeans no se usan dos días seguidos porque las fibras necesitan un tiempo de recuperación. Podemos tener tres vaqueros y con eso tirar un montón de tiempo, pero si le respetamos la recuperación de fibras”, explica. El problema aparece especialmente cuando usamos un jean varios días a la semana sin descanso.

Según explica Ruiz de Aguirre, el tejido necesita un período de descanso para recuperar su forma. "Un vaquero necesita 24 horas. Lo usas un día, lo dejas descansar otro y al día siguiente te lo puedes volver a poner. Si no, los deformas”, señala la diseñadora. Lo ideal es contar con varios modelos (o al menos más de uno) y alternarlos. De esta manera, mientras unos jeans descansan, podemos utilizar otros y evitar someter continuamente las mismas fibras a tensión.

Por qué los jeans pueden perder su forma

El denim puede parecer un tejido prácticamente indestructible, pero también está sometido a un desgaste constante. Al sentarnos, caminar, agacharnos o movernos, determinadas zonas del pantalón se estiran y soportan una tensión repetida. Cuando esa tensión se produce de manera continua, sin tiempo suficiente para que las fibras recuperen su estructura, el tejido puede empezar a ceder.

El lavado también influye en su conservación

Dejar descansar los jeans no es el único cuidado que puede ayudar a prolongar su vida útil. Los lavados frecuentes también pueden afectar al tejido, especialmente cuando se realizan de manera innecesaria. Por eso, siempre que la prenda no esté sucia, conviene evitar lavarla después de cada uso. Cuando sea suficiente, se puede airear y dejarla descansar antes de volver a utilizarla.

Cuando llegue el momento de lavarlos, seguir las indicaciones de la etiqueta resulta fundamental. La temperatura, el programa elegido y la forma de secado pueden influir en la conservación tanto del color como de las fibras. Lo ideal es lavarlos con poca frecuencia, únicamente cuando realmente lo necesiten, ya que los lavados repetidos pueden acelerar el desgaste de las fibras y hacer que pierdan color.

Al lavarlos, lo mejor es hacerlo del revés, con agua fría o a baja temperatura y un programa suave, evitando el exceso de detergente. Para el secado, es preferible dejarlos secar al aire y evitar la secadora, especialmente si queremos conservar su forma y evitar que se achiquen.