"Etéreos y serenos": los 3 colores de pelo que rejuvenecen e iluminan para llevar esta primavera 2026.

A pocas semanas de la llegada de la primavera, ya se sabe cuáles son los tonos de pelo en tendencia para esta temporada. Los tonos demasiado fríos o apagados pasan a un segundo plano para darles paso a colores más luminosos, cálidos y llenos de dimensión que ayudan a darle luz al rostro, rejuvenecer y suavizar las facciones.

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Entre las tendencias que pisan fuerte esta temporada aparecen desde los castaños chocolate más sofisticados hasta los reflejos caramelo y los rubios casi blancos. La clave está en elegir tonalidades que aporten movimiento y luminosidad y, sobre todo, que se integren de manera natural con el color de base.

3 tonos de cabello en tendencia para esta primavera 2026

1. Cocoa brondette, el castaño chocolate que aporta profundidad

Los tonos chocolate son una de las grandes apuestas para renovar el pelo esta temporada. El cocoa brondette combina una base morena intensa con finas pinceladas en diferentes tonalidades de chocolate, creando una melena profunda, brillante y sofisticada.

Leslie Shores, especialista en coloración de Eric Marshall Salon, describe esta coloración en Real Simple como "arraigada en el lujo" y destaca su combinación “dulce y especiada". Aunque puede adaptarse a diferentes tipos de piel, este color resulta especialmente favorecedor en pieles oliva. La intensidad y la temperatura del tono pueden personalizarse según el color natural del cabello y el tono de piel.

Para llevarlo a la práctica, se puede pedir una coloración integral sin amoníaco en torno a los niveles 5 a 7, dependiendo del punto de partida, o incorporar pequeñas mechas balayage para conseguir una mayor sensación de movimiento.

2. Reflejos ámbar y caramelo: el truco para iluminar el rostro

Si el objetivo es aportar luz y conseguir un efecto cálido, los reflejos ámbar caramelizados son una de las opciones más favorecedoras. La combinación de dorados mantecosos y matices cobrizos crea un degradado cálido que recuerda a la luz del atardecer.

"Se siente como la golden hour", explica Shores al describir este color, que permite ganar luminosidad y profundidad sin perder la naturalidad de una base morena. La técnica funciona especialmente bien sobre cabellos castaños y melenas gruesas o con capas, ya que los reflejos más amplios ayudan a destacar el movimiento y generan una mayor sensación de volumen.

Para conseguir el efecto, se pueden solicitar mechas balayage doradas más marcadas alrededor del rostro. Dependiendo del resultado que se busque, el colorista puede realizarlas a mano alzada o mediante papel de aluminio para conseguir una aclaración más intensa y definida.

3. Cloud balayage: el rubio que potencia la luminosidad

Para quienes prefieren los tonos claros, el cloud balayage actualiza el clásico rubio con una técnica que busca una melena más luminosa pero sin contrastes excesivos. Consiste en incorporar reflejos rubios casi blancos sobre una base que ya es clara, creando una dimensión ligera y difuminada.

Shores define el resultado como “aéreo y de ensueño” y también como “etéreo y sereno”, dos expresiones que resumen el acabado ligero y luminoso de esta tendencia. Además de iluminar el cabello, esta técnica puede ser una alternativa interesante para quienes quieren disimular la aparición de canas. Los reflejos fríos y muy claros permiten crear una transición más gradual entre las canas naturales y las zonas rubias.

Para conseguirlo, el colorista puede recurrir a un balayage con decoloración o a una técnica de foilyage, distribuyendo los reflejos por toda la melena y buscando aclararlos al máximo sin perder ese acabado suave y difuminado.