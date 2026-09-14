Rosa soft: el color que será tendencia en el verano 2027 y cómo llevarlo

Las grandes firmas ya lo incorporaron a sus propuestas para la próxima temporada.

El rosa soft será uno de los colores protagonistas del verano 2027. El tono, que se caracteriza por su apariencia pálida, delicada y luminosa, ya fue elegido por firmas como Balenciaga, Stella McCartney y Zimmermann. La novedad es que esta temporada se aleja de los looks románticos para sumarse a propuestas urbanas y sofisticadas.

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Del rosa romántico al estilo urbano

El rosa suele asociarse con una estética femenina y delicada, pero la próxima temporada propone otra mirada. La versión soft del color puede mezclarse con prendas deportivas, denim y cuero para conseguir conjuntos más actuales, sin perder la elegancia que caracteriza al tono.

La combinación elegida puede cambiar completamente la personalidad de un look. Mientras los colores pasteles refuerzan su costado más suave, los tonos intensos generan contraste y hacen que el rosa tenga una presencia mucho más marcada.

También los accesorios tienen un papel importante. Zapatillas, gafas de sol, tote bags y collares plateados de eslabones son algunas de las opciones que permiten llevar el color hacia una estética más urbana y, en algunos casos, con una impronta rockera.

Las pasarelas ya anticiparon la tendencia

El rosa soft no es solamente una apuesta del street style. Varias firmas internacionales lo incorporaron en sus colecciones y demostraron que puede aparecer en prendas muy diferentes.

Balenciaga, Stella McCartney y Zimmermann lo utilizaron en propuestas que incluyeron desde vestidos lenceros hasta conjuntos vinculados con el beach style. También aparecen estampados, accesorios y vestidos largos, una de las prendas que se perfila como protagonista de la temporada.

Otra de las posibilidades que ofrece el tono es el look monocromático. Vestir distintas prendas dentro de una misma gama permite que el rosa sea el centro de atención y genera un resultado elegante sin necesidad de sumar demasiados elementos.

Una tendencia que también se puede llevar todos los días

Una de las características más interesantes del rosa soft es su capacidad para adaptarse a diferentes momentos. El color no queda reservado para determinadas ocasiones.

En las redes sociales, Agnes Pusztai, conocida como Gigi, aparece como una referencia para entender cómo incorporar este tipo de tendencias a looks cotidianos. La londinense combina prendas de marcas reconocidas con piezas vintage y mezcla ropa de noche con básicos de día.

Su propuesta también juega con los volúmenes y los accesorios. Las prendas oversized pueden convivir con otras más ajustadas, mientras que unas gafas grandes, un pañuelo de seda o una pieza especial pueden transformar por completo un conjunto sencillo.