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No es amarillo, ni chocolate: el color que será tendencia en la temporada primavera-verano 2027

Se trata de un clásico versátil que se impone entre los colores más elegidos de la temporada. Cómo combinarlo en looks para diferentes ocasiones.

13 de septiembre, 2026 | 19.09
rosa soft y rojo.

Comienzan los días más soleados y, con la llegada de la nueva temporada primavera-verano 2027, se impone otro color como protagonista: el rosa soft, una versión más suave y luminosa del clásico tono. Se trata de una opción versátil capaz de usarse en looks urbanos relajados como en outfits más elegantes.

Temporada primavera-verano: por qué será tendencia el rosa suave

Llamado rosa soft o pastel, llega como una alternativa al amarillo o el chocolate que todavía no desaparecen de la paleta de colores en tendencia. Ya marcas de renombre como Balenciaga, Stella McCartney y Zimmermann incorporaron este tono claro en sus últimas colecciones, aplicándolo a una amplia variedad de prendas: desde vestidos de inspiración lencera hasta conjuntos pensados para el verano.

El rosa soft se impone en la temporada primavera-verano 2027 (Foto: Pinterest)

La particularidad de esta tendencia está en la facilidad de adaptarlo a diferentes estilos y looks. El color puede combinarse con otros tonos pastel para lograr una paleta armónica, o utilizarse como contraste con colores intensos para generar un efecto más audaz, por ejemplo, el rojo.

También se lo puede encontrar en estampados, en accesorios como carteras y sandalias, y en propuestas monocromáticas donde los vestidos largos ocupan un lugar central. Además, la moda no lo ubica para un momento específico del día, sino que suma a looks de calle, playa y hasta empiezan a predominar entre los objetos de decoración de interiores.

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¿Cómo usar el rosa soft?: con qué combinarlo

Si bien el color es asociado con la ternura, en esta temporada será tendencia por su capacidad de sumar elegancia y aportar otra intención a los looks. Para quienes buscan alejar este color de una estética demasiado dulce, los accesorios cumplen un rol clave: zapatillas, anteojos de sol, carteras tipo tote, prendas de cuero o joyería en tonos plateados permiten trasladar la paleta hacia un look más urbano y con mayor personalidad.

Entre las grandes combinaciones que se pueden probar durante la temporada se encuentra:

  • Con otros tonos pastel: genera una paleta armónica y delicada, ideal para looks monocromáticos o semimonocromáticos. Algunas opciones son tono menta claro o lavanda.
  • Con colores intensos o contrastantes: para un efecto más audaz, se lo puede combinar con tonos fuertes, como el rojo furioso, naranja o verde, que rompan la suavidad del rosa.
  • Con neutros: el blanco, beige, chocolate o negro funcionan como base segura para destacar el rosa sin competir con otros colores.

    El rosa soft se puede combinar con colores vibrantes o neutros (Foto: Pinterest)
  • Con plateado: en accesorios como joyería o carteras, aporta un aire más urbano y menos romántico.
  • Con cuero (marrón o negro): ayuda a "endurecer" la paleta y alejarla de una estética demasiado dulce.
  • Con denim: es un clásico que resulta natural y fácil de adaptar al uso diario.
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