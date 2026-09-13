No es amarillo, ni chocolate: el color que será tendencia en la temporada primavera-verano 2027

Comienzan los días más soleados y, con la llegada de la nueva temporada primavera-verano 2027, se impone otro color como protagonista: el rosa soft, una versión más suave y luminosa del clásico tono. Se trata de una opción versátil capaz de usarse en looks urbanos relajados como en outfits más elegantes.
Temporada primavera-verano: por qué será tendencia el rosa suave
Llamado rosa soft o pastel, llega como una alternativa al amarillo o el chocolate que todavía no desaparecen de la paleta de colores en tendencia. Ya marcas de renombre como Balenciaga, Stella McCartney y Zimmermann incorporaron este tono claro en sus últimas colecciones, aplicándolo a una amplia variedad de prendas: desde vestidos de inspiración lencera hasta conjuntos pensados para el verano.
La particularidad de esta tendencia está en la facilidad de adaptarlo a diferentes estilos y looks. El color puede combinarse con otros tonos pastel para lograr una paleta armónica, o utilizarse como contraste con colores intensos para generar un efecto más audaz, por ejemplo, el rojo.
También se lo puede encontrar en estampados, en accesorios como carteras y sandalias, y en propuestas monocromáticas donde los vestidos largos ocupan un lugar central. Además, la moda no lo ubica para un momento específico del día, sino que suma a looks de calle, playa y hasta empiezan a predominar entre los objetos de decoración de interiores.
¿Cómo usar el rosa soft?: con qué combinarlo
Si bien el color es asociado con la ternura, en esta temporada será tendencia por su capacidad de sumar elegancia y aportar otra intención a los looks. Para quienes buscan alejar este color de una estética demasiado dulce, los accesorios cumplen un rol clave: zapatillas, anteojos de sol, carteras tipo tote, prendas de cuero o joyería en tonos plateados permiten trasladar la paleta hacia un look más urbano y con mayor personalidad.
Entre las grandes combinaciones que se pueden probar durante la temporada se encuentra:
- Con otros tonos pastel: genera una paleta armónica y delicada, ideal para looks monocromáticos o semimonocromáticos. Algunas opciones son tono menta claro o lavanda.
- Con colores intensos o contrastantes: para un efecto más audaz, se lo puede combinar con tonos fuertes, como el rojo furioso, naranja o verde, que rompan la suavidad del rosa.
- Con neutros: el blanco, beige, chocolate o negro funcionan como base segura para destacar el rosa sin competir con otros colores.
El rosa soft se puede combinar con colores vibrantes o neutros (Foto: Pinterest)
- Con plateado: en accesorios como joyería o carteras, aporta un aire más urbano y menos romántico.
- Con cuero (marrón o negro): ayuda a "endurecer" la paleta y alejarla de una estética demasiado dulce.
- Con denim: es un clásico que resulta natural y fácil de adaptar al uso diario.