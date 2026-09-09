La combinación de los 80 que vuelve a imponerse en septiembre 2026: cómo son los pantalones en tendencia

Con el cambio de temperaturas y la cercanía de la primavera, la moda vuelve a cambiar y esta vez mira hacia los años 80 para imponer tendencias: los pantalones de colores vibrantes combinados con sandalias o tacos vuelven a ser furor.
Pantalones de colores y tacos: la tendencia que llega desde Europa
Las paletas saturadas, cortes más amplios y tendencias maximalistas vuelven a predominar en la ropa, con ese espíritu ochentero. Así, los pantalones comienzan a tener azules eléctricos, naranjas intensos y hasta rayas, no solo son elegidos por las it-girls europeas, sino que llegan a la Argentina para cambiar las tendencias con la primavera.
Se trata de una tendencia que ofrece una alternativa fresca frente a los básicos neutros: colores que se animan a competir con el sol y prendas pensadas para lucirse solas, sin necesidad de sumar demasiados accesorios.
La clave para llevarlos es elegir una prenda como protagonista: si el pantalón es de color intenso o estampado, lo ideal es acompañarlo con una blusa o remera en tono neutro. Además, elegir un calzado que sirva de aliado, por ejemplo, las sandalias de taco o zandalias estilo "ojota" ayudan a equilibrar el volumen de los pantalones.
Qué modelos de pantalones de los 80s se imponen como tendencia
- Capri de tiro alto: el corte bombacho y el tiro alto, sellos distintivos de los 80, vuelven en versiones llamativas, por ejemplo, en tonos lilas que se pueden combinar con sandalias de taco en rojo y blusas con estampado de lunares.
- Animal print de vaca: es un clásico que atravesó tanto los 80 como los 90 y que ahora se reversiona en combinaciones cowboy-girl, ideales para los días de calor. La tendencia viene imponiéndose en las vidrieras en el último tiempo.
- Patchwork multicolor: sin miedo a mezclar estampados ni tonalidades, este modelo resume el espíritu maximalista de la década y combina bien con una remera básica blanca y sandalias metalizadas.
- Rayas en azul celeste: se trata de una opción más sobria dentro de la tendencia, se puede utilizar en situaciones más formales siempre que se encuentre la combinación adecuada.
- Patalones balloon: se trata de una silueta amplia con un detalle romántico que se anima al color más intenso de la temporada, ideal junto a zapatos de taco kitten y una blusa de tono neutro.
- Denim a rayas: los jeans con rayas vuelven a predominar, especialmente combinados con camisas de botones y cinturones anchos.