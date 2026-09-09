La combinación de los 80 que vuelve a imponerse en septiembre 2026: cómo son los pantalones en tendencia

Con el cambio de temperaturas y la cercanía de la primavera, la moda vuelve a cambiar y esta vez mira hacia los años 80 para imponer tendencias: los pantalones de colores vibrantes combinados con sandalias o tacos vuelven a ser furor.

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Pantalones de colores y tacos: la tendencia que llega desde Europa

Las paletas saturadas, cortes más amplios y tendencias maximalistas vuelven a predominar en la ropa, con ese espíritu ochentero. Así, los pantalones comienzan a tener azules eléctricos, naranjas intensos y hasta rayas, no solo son elegidos por las it-girls europeas, sino que llegan a la Argentina para cambiar las tendencias con la primavera.

Se trata de una tendencia que ofrece una alternativa fresca frente a los básicos neutros: colores que se animan a competir con el sol y prendas pensadas para lucirse solas, sin necesidad de sumar demasiados accesorios.

La clave para llevarlos es elegir una prenda como protagonista: si el pantalón es de color intenso o estampado, lo ideal es acompañarlo con una blusa o remera en tono neutro. Además, elegir un calzado que sirva de aliado, por ejemplo, las sandalias de taco o zandalias estilo "ojota" ayudan a equilibrar el volumen de los pantalones.

Qué modelos de pantalones de los 80s se imponen como tendencia