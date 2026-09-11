Las rayas se preparan para convertirse en uno de los estampados protagonistas del verano 2027, pero lejos de las versiones clásicas y discretas. La próxima temporada llega con líneas más anchas, colores intensos y combinaciones inesperadas que transforman prendas simples en looks llamativos, frescos y con mucha personalidad.

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El estampado que se viene con todo

Las rayas nunca desaparecen por completo del guardarropa de verano, aunque cada temporada encuentran una nueva manera de reinventarse. Para 2027, la apuesta está puesta en diseños de mayor grosor, colores vibrantes y composiciones que se alejan de la tradicional combinación de blanco y azul.

La tendencia ya comenzó a verse en las principales semanas de la moda europeas, donde distintas firmas incorporaron las rayas a sus propuestas. Entre ellas aparecen Loewe, Dries Van Noten y Jil Sander, con prendas que llevan el estampado a un lugar mucho más protagonista.

La propuesta no se limita a una única dirección. Las líneas pueden aparecer de manera horizontal, vertical o combinadas dentro de una misma prenda. También se juega con diferentes grosores para conseguir conjuntos visualmente más dinámicos.

Qué colores se van a usar

El color es uno de los grandes cambios que presenta esta tendencia. Las rayas del verano 2027 dejan de lado la sobriedad y se animan a tonos intensos como naranja, amarillo, verde loro, rosa chicle y azul Francia.

Una de las posibilidades más interesantes consiste en combinar distintos colores dentro de un mismo look. Para quienes prefieren una alternativa más sencilla, una prenda rayada puede convertirse en el punto de atención mientras el resto del conjunto permanece en tonos neutros.

Los colores vibrantes serán protagonistas durante la próxima temporada de calor.

Así, una camisa, un vestido o una bermuda pueden incorporar fácilmente la tendencia sin necesidad de renovar todo el guardarropa. La clave está en elegir una sola pieza protagonista y acompañarla con prendas que no compitan visualmente.

Cómo llevar las rayas anchas en un look

Para adaptar esta moda a la vida cotidiana, una de las opciones más fáciles es combinar las rayas con prendas lisas. Una camisa blanca, un jean o un blazer de un solo color permiten equilibrar estampados particularmente llamativos.

También existe la posibilidad de subir la apuesta y mezclar rayas de diferentes tamaños o direcciones. En este caso, el resultado es más jugado y moderno, especialmente cuando los colores tienen algún punto de conexión entre sí.

Los vestidos y los conjuntos completos son otras alternativas para quienes buscan que el estampado sea el verdadero protagonista. En una salida de verano, una pieza de rayas anchas puede resolver el outfit prácticamente por sí sola.