Uñas lavanda: el tono de los 90 que vuelve renovado y promete ser protagonista esta primavera

La moda de los años 90 continúa recuperando protagonismo y esta vez llegó hasta las manos. Entre las tendencias de manicura que empiezan a ganar terreno para la primavera aparecen las uñas lavanda, aunque con una actualización que las aleja de los colores pastel intensos que fueron furor décadas atrás.

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La propuesta conocida como milky lavender apuesta por un violeta muy claro, mezclado con una terminación blanca y translúcida. El resultado es una manicura delicada, luminosa y discreta que puede funcionar como alternativa a los clásicos tonos nude, rosas y blancos.

Cómo son las uñas milky lavender

La principal característica de este estilo es su acabado semiopaco y lechoso. En lugar de cubrir completamente la superficie de la uña con un violeta uniforme, el color se trabaja en capas finas para conseguir una apariencia más suave y ligeramente transparente.

El lavanda puede adaptarse tanto a uñas cortas como largas y también a diferentes formas. La intensidad del color puede modificarse según la cantidad de capas utilizadas, por lo que es posible conseguir desde un efecto casi imperceptible hasta un tono pastel más marcado. Además de recuperar una paleta típica de los 90, la tendencia se vincula con la estética minimalista que en los últimos años ganó espacio en el mundo de la belleza.

Las uñas milky lavender apuesta por un violeta muy claro, mezclado con una terminación blanca y translúcida.

Cómo conseguir el efecto lechoso

Para lograr el acabado característico de esta manicura, la clave está en no utilizar una única capa gruesa de esmalte. La idea es construir el color de manera progresiva. Primero se puede aplicar una base blanca o nude translúcida que funcione como fondo. Después se suma el esmalte lavanda en capas delgadas, dejando que cada una se asiente antes de continuar. Por último, una cobertura transparente o con efecto lechoso ayuda a integrar los tonos y aporta ese aspecto difuminado que distingue a la tendencia.

El resultado final debe verse uniforme pero no completamente cubierto, con una apariencia suave y luminosa. Una de las ventajas de este color es que no obliga a llevar las uñas completamente pintadas. También puede incorporarse a diseños sencillos para quienes prefieren una manicura con algún detalle. Una opción es llevar una francesita lavanda, utilizando el violeta pastel únicamente en las puntas. También se pueden sumar pequeños puntos, líneas finas o dibujos minimalistas sobre una base transparente.