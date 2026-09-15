No son chaquetas de jean: la campera liviana que será tendencia durante la primavera-verano 2027

Se acercan los días primaverales y, en medio de la amplitud térmica, empieza a ser tendencia el anorak. Se trata de una campera deportiva liviana que hace poco se asociaba solo a la lluvia y al trekking, pero ahora comienza a posicionarse entre las prendas más llamativas de la temporada primavera-verano 2027.

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Qué es exactamente el anorak: la campera que será tendencia en la temporada primavera-verano 2027

Concebida como una campera deportiva para enfrentar el viento, el anorak se caracteriza por tener materiales resistentes, sus cierres funcionales y sus bolsillos grandes. Esa cualidad útil es justamente lo que las marcas comenzaron a explotar: las firmas comienzan a reversionarlas con texturas, calces y combinaciones nuevas para sacarlas del mundo deportivo y acercarlas al universo urbano.

Marcas como Saint Laurent, Polo Ralph Lauren y Loewe, ya apostaron por versiones propias de esta campera rompeviento para sus colecciones de la próxima temporada. La anorak se posiciona como esa campera clave para los días que se vienen, donde los abrigos quedan a un lado, pero todavía no hace tanto calor para solo estar en manga corta.

Cómo combinar el anorak en diferentes looks

La gran cualidad de los anoraks es que son prendas versátiles y muy cómodas que se pueden usar en looks urbanos, nocturnos y hasta para sumar un toque de color en outfits más serios. Ya hay algunas combinaciones que se imponen: