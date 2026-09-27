Comenzó la primavera y, mientras llegan los días de calor, es momento de comenzar a cambiar el placard. Entre las grandes tendencias de la temporada hay una prenda que no podés dejar de tener: el vestido midi. Se trata de un ítem que promete establecerse como la gran protagonista por su versatilidad y sofisticación.
Por qué el vestido midi es la gran tendencia de la temporada primavera-verano 2027
El vestido midi fue la gran prenda protagonista en las principales pasarelas y se espera que predomine los próximos meses en el street style de varias capitales del mundo. No se trata de una tendencia casual: su largo intermedio permite que se adapten a estilos y ocasiones muy distintas sin necesitar demasiado esfuerzo. Puede ser una pieza simple —una tela lisa, un corte recto, un color neutro— o convertirse en la estrella de un look con estampas, transparencias o volúmenes.
La recomendación a la hora de adquirir uno es apostar por un modelo versátil, en tonos que combinen fácil con lo que ya hay en el placard: blanco, negro, beige, azul marino, gris o marrón. Elegir bien el color permite que la misma prenda se use durante varias estaciones y se reinvente todo el tiempo a través de los accesorios, en lugar de comprar algo que dure solamente unos meses de moda.
Cómo usar los vestidos midis: la misma prenda para distintos looks
La gran ventaja del vestido midi es que un mismo modelo puede transformarse por completo según cómo se lo combine. Lo que hace que se puedan usar para diferentes ocasiones y momentos del día:
- Para la oficina: un vestido midi de líneas simples, confeccionado en algodón, lino o alguna tela fresca, funciona como base perfecta para un look de trabajo. Sumarle stilettos, sandalias de taco medio o zapatos tipo slingback, junto con una cartera estructurada, le da un aire más prolijo. En ambientes de trabajo más relajados, también combina bien con mocasines o calzado chato.
- Para la noche: el mismo vestido puede cambiar de personalidad con pocos retoques, por ejemplo, con stilettos, una cartera chica y algunos accesorios alcanzan para pasar de un look de día a uno de noche. Los modelos en colores neutros son los más prácticos para este juego, porque permiten sumar detalles llamativos sin necesidad de cambiar de prenda.
Con solo algunos accesorios los vestidos midi se pueden transformas para diferentes ocasiones (Foto: Pinterest)
- Para los días de calor: se trata de la opción ideal para resolver un look con una sola prenda y sentirse cómoda. Las versiones en lino, algodón u otras telas livianas son las más elegidas para las jornadas de altas temperaturas, y con sandalias planas, una cartera de cuero y anteojos de sol el look queda resuelto en minutos.