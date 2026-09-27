No son los capri: la prenda que será la tendencia de la primavera-verano 2027 y deberías sumar a tu ropero (Foto: Pinterest)

Comenzó la primavera y, mientras llegan los días de calor, es momento de comenzar a cambiar el placard. Entre las grandes tendencias de la temporada hay una prenda que no podés dejar de tener: el vestido midi. Se trata de un ítem que promete establecerse como la gran protagonista por su versatilidad y sofisticación.

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Por qué el vestido midi es la gran tendencia de la temporada primavera-verano 2027

El vestido midi fue la gran prenda protagonista en las principales pasarelas y se espera que predomine los próximos meses en el street style de varias capitales del mundo. No se trata de una tendencia casual: su largo intermedio permite que se adapten a estilos y ocasiones muy distintas sin necesitar demasiado esfuerzo. Puede ser una pieza simple —una tela lisa, un corte recto, un color neutro— o convertirse en la estrella de un look con estampas, transparencias o volúmenes.

Los vestidos midi son la gran estrella de la temporada por su versatilidad y sofisticación (Foto: Pinterest)

La recomendación a la hora de adquirir uno es apostar por un modelo versátil, en tonos que combinen fácil con lo que ya hay en el placard: blanco, negro, beige, azul marino, gris o marrón. Elegir bien el color permite que la misma prenda se use durante varias estaciones y se reinvente todo el tiempo a través de los accesorios, en lugar de comprar algo que dure solamente unos meses de moda.

Cómo usar los vestidos midis: la misma prenda para distintos looks

La gran ventaja del vestido midi es que un mismo modelo puede transformarse por completo según cómo se lo combine. Lo que hace que se puedan usar para diferentes ocasiones y momentos del día: