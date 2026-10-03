Peluqueros coinciden en que estos son los 3 peinados furor para esta primavera: "Vuelven las ondas imperfectas".

La primavera trae nuevas tendencias de pelo que buscan alejarse de los peinados demasiado pulidos y dar protagonismo a las texturas naturales. Entre las propuestas que empiezan a ganar fuerza aparece un estilo inspirado en una de las décadas más recordadas de la moda y la belleza, los años 90.

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Esta vez, las ondas imperfectas vuelven a convertirse en protagonistas, con un acabado relajado que aporta movimiento sin necesidad de conseguir una forma demasiado definida. Así que si tenés cabello ondulado o con rulos y siempre intentás alaciarlo, esta temporada se trata de abrazar ese movimiento natural del pelo.

Los 3 peinados en tendencia para esta primavera 2026

1. Kate Moss Hair: vuelven las ondas imperfectas de los 90

Según la revista Bazaar, una de las grandes tendencias de la temporada será el llamado Kate Moss Hair, un peinado que recupera la estética despreocupada de los años 90 y apuesta por unas ondas muy diferentes a las perfectamente marcadas que dominaron otras temporadas. La clave está precisamente en que el resultado parezca poco trabajado. El cabello adquiere movimiento irregular y una textura suave, sin una estructura demasiado definida, para conseguir ese aspecto desenfadado que caracteriza a las melenas de inspiración noventera.

3 peinados con ondas en tendencia para esta primavera 2026.

El estilista Umberto Fratini explica que se trata de una propuesta especialmente favorecedora para quienes llevan el pelo largo o medio. "Favorece especialmente a cabellos largos y medios y aporta sensualidad sin esfuerzo", señala. El resultado busca recuperar esa estética de melena ligeramente despeinada que popularizaron algunas de las grandes modelos de los 90, pero adaptada a una versión actual.

No hace falta que todas las ondas tengan la misma forma ni que el acabado sea perfectamente simétrico; cuanto más natural e irregular sea el movimiento, mejor encaja con la tendencia. Además, es una opción versátil para quienes quieren cambiar de peinado sin renunciar a una apariencia sencilla. El objetivo no es que el cabello parezca recién salido de la peluquería, sino conseguir una melena con textura, volumen y personalidad.

2. Bare Hair: el peinado que busca una belleza natural

La obsesión por los acabados excesivamente pulidos pierde fuerza esta temporada y deja espacio a una estética mucho más ligera. En ese contexto aparece el Bare Hair, uno de los peinados que ganará protagonismo durante 2026. La clave está en conseguir una textura limpia y natural, evitando que el cabello quede cargado de productos o demasiado estructurado. Aunque el resultado parece espontáneo, detrás existe un trabajo preciso para conseguir ese efecto aparentemente sencillo.

3 peinados con ondas en tendencia para esta primavera 2026.

"Un dato interesante de este peinado es que el Bare Hair parece un look totalmente espontáneo, pero está trabajado al cien por cien. Eso sí, para verse ligero y sin exceso de producto", explica el estilista. Además, se presenta como una alternativa versátil para distintos tipos de rostro, ya que aporta una apariencia fresca y natural y puede generar un efecto visual rejuvenecedor.

3. Midi Blowout: volumen suave y puntas con movimiento

El clásico brushing también se reinventa para la primavera con una versión menos rígida. El Midi Blowout toma como punto de partida el volumen del brushing tradicional, pero apuesta por un resultado más relajado y menos estructurado. "Un peinado ideal para eventos en los que se quiere ir bien peinada, pero sin que se note mucho, que cuenta con un volumen suave, las puntas con movimiento y un brillo natural que evita el exceso de estructura", asegura Juandiegoteo. El resultado es un cabello elegante pero sin apariencia artificial, especialmente indicado para melenas medias y largas que buscan ganar movimiento y sofisticación sin recurrir a un acabado demasiado elaborado.