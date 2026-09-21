Fue furor en los 80 y ahora vuelve a ser tendencia para un look moderno en las mujeres +40: el corte de pelo que se usará esta primavera-verano 2026

Fue furor en los 80 y ahora vuelve a ser tendencia para un look moderno en las +40: el corte de pelo que se usará esta primavera-verano 2026.

La moda es circular y todo lo que en algún momento se utilizó y, eventualmente, pasó de moda, se termina renovando para volver a utilizarse. Con los cortes de cabello sucede lo mismo y, en medio del regreso de la estética ochentera, los estilistas profesionales advierten sobre el regreso de corte de pelo que fue furor en la década de los 80.

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Según explicó el estilista Pablo Bogado, en diálogo con la revista Lecturas, hay muchos cortes de pelo que regresarán esta temporada primavera-verano 2026. "Los 80 fueron maravillosos para el pelo porque perdimos el miedo a hacernos notar. Había volumen, capas, flequillos, rizos, movimiento. El cabello tenía personalidad. En 2026 recuperamos precisamente esa actitud, pero con una gran diferencia: ahora sabemos cuándo parar", contó. Así, aseguró que en las calles empezará a verse nuevamente un clásico reversionado: el mullet.

Vuelve el mullet de los 80 pero reversionado

La principal diferencia que señala Bogado es que no es el mismo corte salvaje que hace unos años atrás: esta vez utilizará menos volumen y un poco más de definición. Según explica el estilista, esta temporada se utilizará "más corto y trabajado delante, con longitud detrás y una silueta deliberadamente desigual".

"El nuevo mullet está mucho más conectado. Podemos hacerlo largo, muy suave y casi convertirlo en un shag; o llevarlo hacia un mixie si queremos algo corto. Lo importante es que conserve esa sensación de libertad", aseguró el peluquero para quienes quieran utilizar este look durante los meses de calor.

Fue furor en los 80 y ahora vuelve a ser tendencia para un look moderno en las +40: el corte de pelo que se usará esta primavera-verano 2026.

Sin embargo, un detalle clave para quienes quieren usar este corte también deberían tener en cuenta que la forma en que se peina es muy importante. Hay que cuidar la textura y el volumen para evitar que se vuelva salvaje e incontrolable. Así lo explica Bogado: "Textura natural, crema de peinado si existe onda o rizo, algo de spray texturizante y movimiento con las manos. El mullet perfecto de 2026/2027 es el que parece que no requiere demasiado esfuerzo… aunque detrás haya un corte técnicamente muy pensado".

Entonces, para quienes quieran apostar por un cambio de look en la temporada primavera verano 2025-2026, el mullet es una gran opción para innovar. Solo que ahora, con más conocimiento sobre los tipos de cabellos, es posible controlarlo más y lograr un look moderno sin que pierda la esencia del original.