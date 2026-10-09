Cuándo es el Día de la Madre 2026: qué día de octubre se festeja en Argentina

El Día de la Madre es una de las celebraciones más importantes del calendario argentino y cada año genera consultas sobre la fecha exacta del festejo. A diferencia de otros países, donde el homenaje se realiza en mayo, en la Argentina la tradición indica que debe celebrarse el tercer domingo de octubre. En 2026, esa jornada será el domingo 18, una fecha en la que muchas familias se reúnen para compartir un almuerzo, entregar regalos y homenajear a las madres.

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Además de su significado afectivo, la celebración tiene un impacto importante en la actividad comercial, especialmente en los rubros de indumentaria, perfumería, flores, gastronomía y regalos. Por eso, conocer con anticipación qué día cae permite organizar los encuentros familiares y planificar las compras.

Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Argentina

El Día de la Madre en la Argentina será celebrado el domingo 18 de octubre de 2026. La fecha cambia cada año porque el festejo se establece para el tercer domingo del mes y no para un día fijo del calendario.

La celebración no es un feriado nacional, pero forma parte de las fechas tradicionales del país. Durante esa jornada, es habitual que las familias organicen reuniones, preparen comidas especiales y entreguen obsequios para reconocer a las madres y a quienes cumplen ese rol.

Por qué el Día de la Madre se festeja en octubre

El origen de la fecha está vinculado con una tradición religiosa. En 1931, el papa Pío XI estableció el 11 de octubre como la festividad de la Divina Maternidad de María, en referencia al Concilio de Éfeso del año 431, que reconoció a María como Madre de Cristo dentro de la doctrina católica.

En la Argentina, la conmemoración religiosa quedó asociada al homenaje a las madres. Antes se contemplaba celebrar el domingo anterior o posterior al 11 de octubre. Con el paso del tiempo, la costumbre se consolidó y quedó establecida para el tercer domingo de octubre.

Día de la Madre.

Esta tradición distingue al país de muchos otros lugares del mundo, donde el Día de la Madre se celebra en mayo. Si bien el origen religioso perdió protagonismo en la celebración cotidiana, la fecha se mantiene como una de las jornadas familiares más arraigadas en el calendario argentino.

¿Es feriado el domingo 18 de octubre de 2026?

El Día de la Madre no es un feriado nacional en la Argentina, por lo que el domingo 18 de octubre de 2026 no tendrá un régimen especial por esta celebración. Se trata de una fecha conmemorativa que se mantiene como una tradición familiar y comercial, sin que implique un día adicional de descanso obligatorio.

Al caer domingo, muchas familias aprovecharán la jornada para reunirse y compartir un almuerzo o una cena. Sin embargo, la actividad de los comercios, restaurantes y otros establecimientos dependerá de sus horarios habituales y de las disposiciones que correspondan en cada caso.