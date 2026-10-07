Celulares por el Día de la Madre: los precios, marcas y modelos que se consiguen con hasta 38% de descuento y 18 cuotas sin interés

Hay descuentos de hasta 38% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés.

Las promociones por el Día de la Madre 2026 ya están disponibles y ofrecen alternativas para distintos presupuestos. Fabricantes y operadoras lanzaron descuentos de hasta 38% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés en determinados celulares. Las propuestas incluyen equipos económicos, modelos de gama media y teléfonos de mayor precio, además de opciones de canje.

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Entre las alternativas aparecen celulares Samsung, Motorola, Xiaomi, TCL, Nubia y Honor, con precios que parten desde poco más de $200.000. Sin embargo, hay una diferencia importante entre las promociones de contado y las opciones financiadas: en algunos casos, el precio final es mayor cuando se eligen cuotas. Los valores corresponden a un relevamiento realizado el 5 de octubre de 2026 y pueden cambiar según la disponibilidad.

Qué celulares tienen descuentos por el Día de la Madre

En la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre, el Galaxy A16 de 128 GB aparece a $287.999, con un descuento del 38% y posibilidad de acceder al Plan Canje. Motorola ofrece el Moto G17 de 128 GB a $329.999, con una rebaja del 17%.

También se encuentran el TCL 60R 5G de 128 GB, a $309.999, y el Nubia Neo 3 GT, con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, a $659.999, con un descuento del 9%.

En la tienda oficial de Samsung Argentina, el Galaxy A16 de 128 GB figura a $305.999, mientras que el Galaxy A07 de 64 GB se ofrece a $229.499 en un pago. La marca también permite entregar un equipo usado mediante su Plan Canje, sujeto a evaluación.

Opciones en cuotas sin interés

Uno de los casos que permite comparar mejor las alternativas de pago es el Galaxy S26 FE de 256 GB. Samsung lo publicó a $1.699.999 en un pago, con un descuento del 15%, mientras que para acceder a 18 cuotas sin interés el precio informado asciende a $1.999.999.

Motorola anunció hasta 12 cuotas sin interés para equipos como el Razr 70 Ultra, a $2.699.999; el Razr 70, a $1.599.999; el Edge 70 Fusion, a $849.999, y el Moto G67, a $569.999.

Entre las alternativas aparecen celulares Samsung, Motorola, Xiaomi, TCL, Nubia y Honor.

Xiaomi, por su parte, ofrece el Redmi 14C de 128 GB a $369.999, con hasta nueve cuotas sin interés. La versión de 256 GB cuesta $399.999, mientras que el Redmi A3 aparece a $319.999 y el Redmi Note 14, a $529.999.

Las operadoras también tienen propuestas. Personal ofrece el Galaxy A16 a $359.999 en 12 cuotas sin interés y el Galaxy S26 FE a $1.599.999, con posibilidad de financiarlo en 18 cuotas. Claro publica el Moto G06 a $212.499 y el Galaxy A16 a $327.999, mientras que Movistar ofrece el Galaxy A16 4G a $359.999 y el Moto G77 5G a $699.999, ambos en 12 cuotas sin interés.

Antes de comprar, conviene comparar el precio final, el descuento, la cantidad de cuotas y las condiciones de cada promoción, especialmente cuando se combinan financiación, canje o reintegros