El nuevo celular económico de Samsung de última generación con gran batería, Spotify Premium gratis y 6 años de soporte

Un celular barato suele pedir resignar algo: pantalla, cámara o, sobre todo, tiempo de vida útil. El Samsung Galaxy A37 5G intenta correr esa regla con una promesa poco habitual en su rango de precio: seis años de actualizaciones, junto con una batería pensada para durar dos días.

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La versión de 256 GB cuesta 6.199 pesos mexicanos en Amazon México, con envío gratis y financiación hasta en 12 meses sin intereses. Incluye además tres meses de Spotify Premium sin costo, un extra menor, pero que suma a la oferta.

Pantalla y batería, lo que más se nota

El equipo trae una pantalla Super AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas, un panel de buena reputación en esta categoría. La batería es de 5.000 mAh y, según el material de lanzamiento, aguanta hasta dos días de uso, con carga rápida que llega al 60% en media hora.

Son datos de uso declarados por el fabricante, así que conviene tomarlos como referencia y no como garantía: la autonomía real depende del brillo, la conectividad y las apps que se usen, y recién las pruebas independientes dirán cuánto se acerca a esa promesa.

Cámaras y memoria, sin sorpresas

La cámara principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica, acompañada de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 5. La configuración cubre lo básico para fotos diarias, aunque el macro de 5 MP es más un complemento que un argumento de compra.

Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, el A37 5G tiene margen para usar varias apps abiertas a la vez y guardar fotos y videos sin depender tanto de la nube, algo que en equipos económicos suele ser el primer cuello de botella. Lo más relevante está en el soporte: Samsung promete seis generaciones de Android y seis años de parches de seguridad, un compromiso que cambia la cuenta de cuánto sale realmente tenerlo.