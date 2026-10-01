Cómo localizar un celular perdido: los pasos urgentes para rastrear tu Android o iPhone

Perder un celular puede convertirse en un problema importante, especialmente porque el dispositivo suele almacenar fotos, contactos, información personal y datos bancarios. Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas gratuitas para localizar un teléfono perdido o robado, además de permitir bloquearlo, hacerlo sonar o eliminar su contenido de manera remota.

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Estas funciones dependen de que determinadas opciones hayan sido configuradas previamente y, en general, requieren que el equipo tenga conexión a internet. En Android, la herramienta de Google se denomina “Encontrar mi dispositivo”, mientras que en los teléfonos de Apple está disponible “Buscar mi iPhone”.

Cómo localizar un celular Android

Los usuarios de Android pueden utilizar el Localizador de Google desde otro teléfono o una computadora. La herramienta permite ver el dispositivo en un mapa, hacerlo sonar, bloquear la pantalla o borrar la información almacenada.

Para realizar la búsqueda, hay que ingresar a google.com/android/find desde un navegador o abrir la aplicación correspondiente en otro equipo Android. Luego, se debe iniciar sesión con la cuenta de Google asociada al celular perdido.

El sistema mostrará la ubicación actual del teléfono o, si está apagado, la última posición registrada. Desde allí también es posible bloquear la pantalla y mostrar un mensaje con un número de contacto, hacer sonar el equipo o eliminar sus datos.

Para que funcione, el teléfono debe estar encendido y conectado a internet mediante datos móviles o Wi-Fi. Además, tiene que estar vinculada una cuenta de Google, activada la función “Encontrar mi dispositivo” y habilitados los servicios de ubicación.

Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas gratuitas para localizar un teléfono.

Cómo encontrar un iPhone perdido

En los equipos de Apple, la función equivalente es “Buscar mi iPhone”, integrada en los dispositivos. Para utilizarla, hay que ingresar a icloud.com/find desde cualquier navegador o abrir la aplicación “Buscar” desde otro dispositivo Apple.

Después de iniciar sesión con el Apple ID asociado al iPhone, se debe seleccionar el equipo dentro de la lista. Allí aparecerá su ubicación actual o la última disponible.

La herramienta también permite hacer sonar el iPhone, bloquearlo o borrar su contenido. Si el teléfono está apagado, Apple muestra la última ubicación conocida y ofrece el Modo Perdido, que continúa rastreando el dispositivo y envía alertas cuando vuelve a conectarse.

Qué hacer si el celular no aparece

Si el teléfono no puede ser localizado o solo muestra una ubicación antigua, se recomienda contactar al operador móvil para suspender la línea. También se puede informar el número IMEI a las autoridades o a la compañía telefónica para bloquear el equipo.

Por último, es conveniente cambiar las contraseñas de las cuentas vinculadas al celular, incluyendo correo electrónico, redes sociales y banca móvil. Mantener activadas previamente las funciones de rastreo puede ser clave para intentar recuperar el dispositivo.