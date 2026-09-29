Trucos de cámara en Android: las 5 funciones nativas para lograr fotos y videos profesionales sin aplicaciones extra

Algunas de estas funciones automatizan procesos que antes requerían varios pasos.

Los celulares Android incorporan cada vez más herramientas que permiten sacar fotos y grabar videos listos para publicar sin recurrir a aplicaciones de edición. Algunas de estas funciones automatizan procesos que antes requerían varios pasos, como armar collages, grabar con dos cámaras o adaptar una imagen a condiciones de poca luz.

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En el caso del Motorola Edge 70 Fusion, varias de estas opciones están disponibles desde el apartado “Más” de la cámara. Entre ellas aparecen Cabina de fotos, Doble captura, Visión nocturna, Bloqueo de horizonte y la posibilidad de desactivar el micrófono antes de comenzar una grabación.

Cabina de fotos y doble captura

La función Cabina de fotos permite tomar cuatro selfies consecutivas y reunirlas automáticamente en un collage. Las fotografías individuales también quedan almacenadas, por lo que el usuario conserva tanto la composición final como cada una de las imágenes.

Para utilizarla solamente hay que pulsar el obturador. El teléfono realiza las cuatro capturas y genera el collage sin necesidad de editarlo posteriormente en otra aplicación.

Otra herramienta es Doble captura, que permite registrar video utilizando dos cámaras al mismo tiempo. De esta manera, se puede mostrar lo que sucede frente al celular y, simultáneamente, incluir la imagen de la persona que está grabando.

La función Cabina de fotos permite tomar cuatro selfies consecutivas y reunirlas automáticamente.

Fotos nocturnas y videos sin cambios de orientación

La Visión nocturna está pensada para tomar fotografías en lugares con poca iluminación. El celular realiza los ajustes necesarios automáticamente, sin que el usuario tenga que modificar de forma manual los parámetros de la cámara.

Por su parte, el Bloqueo de horizonte mantiene fija la orientación de la pantalla durante una grabación, incluso cuando se gira el teléfono y se pasa de una posición vertical a una horizontal. Así, el encuadre elegido no cambia involuntariamente durante el video.

La quinta herramienta permite desactivar el micrófono directamente desde la cámara antes de grabar. El video queda guardado sin sonido, evitando tener que eliminar el audio posteriormente mediante una aplicación de edición.

Estas funciones buscan reducir los pasos necesarios entre la captura de una foto o video y su publicación, especialmente para quienes producen contenido directamente desde el celular.