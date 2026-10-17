Irán afirma que Ormuz está cerrado por la marina iraní y Trump lo atribuye a su bloqueo

El fuego se mantiene en todo Medio Oriente mientras las tensiones a escala regional suben cada vez más. Tras el ataque a cuatro buques portacontenedores en la entrada del estrecho de Ormuz, los estadounidenses le atribuyen el ataque a los iraníes, situación que no fue negada ni desmentida por Irán. En paralelo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, descalificó a Irán durante una presentación en público a principios de esta semana, donde se refirió a la República Islámica como un país “antiguo” y “fuera de época” por sus convicciones religiosas.

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Esto último fue condenado por los altos mandos iraníes, quienes defendieron a su país y le advirtieron a los estadounidenses que deberán enfrentarse “a graves consecuencias” si llegasen a atentar “de cualquier forma” contra la integridad iraní.

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