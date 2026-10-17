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Conflicto en Medio Oriente

Irán afirma que Ormuz está cerrado por la marina iraní y Trump lo atribuye a su bloqueo

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció que mantiene cerrado “con éxito” al estrecho de Ormuz, en tanto que Trump afirma lo mismo gracias al “exitoso bloqueo” de los Estados Unidos.

Irán afirma que Ormuz está cerrado por la marina iraní y Trump lo atribuye a su bloqueo

El fuego se mantiene en todo Medio Oriente mientras las tensiones a escala regional suben cada vez más. Tras el ataque a cuatro buques portacontenedores en la entrada del estrecho de Ormuz, los estadounidenses le atribuyen el ataque a los iraníes, situación que no fue negada ni desmentida por Irán. En paralelo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, descalificó a Irán durante una presentación en público a principios de esta semana, donde se refirió a la República Islámica como un país “antiguo” y “fuera de época” por sus convicciones religiosas.

Esto último fue condenado por los altos mandos iraníes, quienes defendieron a su país y le advirtieron a los estadounidenses que deberán enfrentarse “a graves consecuencias” si llegasen a atentar “de cualquier forma” contra la integridad iraní.

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

08:16 | 16/10/2026

Trump afirmó que Arabia Saudí "debería aceptar ayuda israelí" contra los hutíes

El presidente Donald Trump afirmó que el gobierno de Arabia Saudí "tendría que aceptar" la oferta israelí para atacar a los hutíes en Yemen. Lo dijo durante una entrevista con periodistas a la salida de la Casa Blanca.

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07:38 | 15/10/2026

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz tras el ataque a dos buques

Cómo continúa la Guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en vivo. Guerra entra Hutíes y Arabia Saudita. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente.

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17:40 | 14/10/2026

Irán intensifica los ataques en Ormuz: hundieron dos buques portacontenedores

Denunciaron el hundimiento de dos buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos acusa a Irán de una escalada de ataques iraníes en las últimas horas.

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08:49 | 14/10/2026

Netanyahu resalta la "identidad judía" y llama a "evitar la islamización" europea

Escala la tensión entre Irán, Estados Unidos y Gran Bretaña por acusaciones por un posible ataque aéreo con drones a la base RAF Fairford. El estrecho de ormuz continúa cerrado.

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08:58 | 12/10/2026

Con Ormuz cerrado y la escalada militar en la región, crece la presión sobre el petróleo

Irán mantiene su posición y reclama que Estados Unidos cumpla los compromisos ya asumidos en el diálogo anterior. Mientras, escala la guerra entre Arabia Saudita y Yemén. El precio del barril no para de crecer. 

El estrecho de Ormuz permanece cerrado luego de fallidas negociaciones entre EE.UU. e Irán

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13:18 | 11/10/2026

Se intensifica la guerra entre los hutíes y Arabia Saudita: nuevos ataques a aeropuertos

Tras el letal ataque al aeropuerto de Riad, el conflicto se extiende entre contraofensivas aliadas en Yemen y tensiones marítimas entre Washington y Teherán.

Al menos 12 personas murieron y 309 resultaron heridas en un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudita.

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11:56 | 10/10/2026

Teherán muestra enojo con Rubio y Putin se propuso mediar entre Irán y EE.UU.

El presidente ruso le informó a Washington cuáles son las condiciones de Irán para terminar la guerra, ofreciéndose como intermediario, mientras que en Teherán varios altos funcionarios se mostraron enojados con las declaraciones de Marco Rubio sobre la República Islámica.

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16:24 | 09/10/2026

Alertan que en junio y julio fueron atendidos 1.200 palestinos por ataques de Israel

Los datos, arrojados por Médicos Sin Fronteras (MSF), dan cuenta de la avanzada israelí sobre el territorio de Gaza, donde ya murieron más de 74.000 palestinos en los últimos tres años.

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08:51 | 09/10/2026

Trump prometió un anuncio "grande" mientras sube el brent e Irán atacó un petrolero

El presidente Donald Trump dará "un importante anuncio" sobre la guerra en Irán, mientras las autoridades de Teherán confirmaron haber atacado un buque petrolero en el estrecho de Ormuz.

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08:19 | 08/10/2026

Trump aseguró que no atacará a Irán antes de las elecciones de Estados Unidos

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 8 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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09:15 | 07/10/2026

Las autoridades de Gaza anuncian 74.250 muertos en tres años de ofensiva de Israel

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 7 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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09:53 | 06/10/2026

Netanyahu afirmó que Hamás podría lanzar ataques antes de las elecciones de Israel

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este martes 6 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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09:32 | 05/10/2026

Se dispara el petróleo mientras Irán advierte que no abrirá el estrecho de Ormuz

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 5 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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15:18 | 03/10/2026

Flydubai: Emiratos Árabes dijo que el copiloto intentó tomar el control del avión

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos señalaron que el copiloto del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv atacó al comandante con un hacha de emergencia. 

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