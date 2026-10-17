Sabado 17 de Octubre del 2026 Sab 17 Oct
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 14 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre

Este sábado, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP se mantuvo estable: la compra quedó en $1532.37 y la venta en $1542.2, con una variación de 0,67%.

Hace 28 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre

Este sábado, el mercado cambiario está inactivo y no registra operaciones; como referencia, el dólar Oficial se ubica en compra $1485 y venta $1535, con una variación de 0,33%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre

El dólar blue despidió la semana con un precio de $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de 0,65%, en el marco de un fin de semana con el mercado cerrado.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre

Este sábado, 17 de octubre, el mercado cambiario permanece inactivo, pero se informan los valores de referencia del dólar CCL: compra $1614.6891 y venta $1626.2046, con una variación de 0,76%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre

Este sábado, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP se mantuvo estable: la compra quedó en $1532.37 y la venta en $1542.2, con una variación de 0,67%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre

Este sábado 17 de octubre el mercado cambiario está inactivo, pero se informan los valores de referencia del dólar Oficial: la compra se ubica en $1485 y la venta en $1535, con una variación de 0,33%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 17 de octubre

Este sábado 17 de octubre, con el mercado cambiario inactivo, el dólar Blue mantuvo como referencia valores de compra en $1535 y de venta en $1555, con una variación de 0,65%. El cierre de semana quedó así registrado para consulta de los lectores.

Hace 14 horas

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 15 de octubre

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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23:23 | 14/10/2026

Cuando todas las opciones son malas

Es la “bazuca” de la que por estos días habló Milei para enfrentar a los “desestabilizadores” del mercado: esa que primero era de 75.000 millones de dólares y a los pocos días ya había subido a 125.000 millones. A esta altura no hace falta aclarar que los números del Gobierno carecen de toda credibilidad.

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20:21 | 14/10/2026

Milei y Caputo atrasaron el dólar otro 1% y se disparó la fuga de divisas

El peso se apreció 1,3% durante septiembre, cuando la inflación alcanzó 1,9% y la devaluación sólo 0,3%, pero desde el pico del precio del dólar del mes pasado lleva acumulado una caída de 1%. Se disparó la fuga de divisas, la recesión se extenderá y se aleja un rebote de la economía que esté motorizado por una mejora del mercado interno.

La apreciación del peso y la pérdida de poder de compra del salario, profundizada cuando se analiza el ingreso disponible de las familias, fracasaron como instrumentos para controlar el proceso inflacionario

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre

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13:35 | 13/10/2026

Economía busca renovar vencimientos por $4,86 billones para evitar que vaya al dólar

La operación se produce en un mes con compromisos superiores a los $22 billones y mientras el Gobierno sostiene que tiene asegurado el financiamiento para 2027, aunque la pausa en la colocación de bonos en moneda extranjera mantiene las dudas sobre el programa financiero.

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12:47 | 13/10/2026

Sin cambios en el dólar oficial, subió el blue pero bajaron los financieros

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10:28 | 13/10/2026

¿A cuánto cerrará el dólar este 2026?

Con la cotización oficial rozando los $1.535, registrate en El Destape y dejá tu prnóstico en el foro de suscriptores.

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16:10 | 12/10/2026

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El mercado cambiario inicia la semana con el feriado. Si bien no hay valores de referencia ni mercados abiertos para operar, estas son las cotizaciones al cierre del viernes. 

A cuánto cotiza el dólar este 12 de octubre

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16:03 | 12/10/2026

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre

El Banco Central publicó las nuevas proyecciones del mercado para el cierre del año. Los analistas ajustaron sus estimaciones sobre el tipo de cambio, la inflación y la actividad económica.

El valor del dólar según REM

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10:40 | 12/10/2026

Milei aseguró que tendrá U$S 125.000 millones para enfrentar una corrida en 2027

El Presidente afirmó que el Gobierno contará con divisas provenientes del comercio, acuerdos de financiamiento, swaps y contratos de dólar futuro. También sostuvo que la Argentina llegará mejor preparada que en las elecciones de 2025.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 12 de octubre

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 11 de octubre

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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13:07 | 10/10/2026

Un economista cercano a Milei pidió devaluar: "Tipo de cambio real más alto"

Alberto Ades, economista cercano a Javier Milei y mencionado como posible reemplazante de Luis Caputo, planteó la necesidad de un tipo de cambio real más alto para aliviar a los sectores afectados por las importaciones. Advirtió que no todas las actividades lograrán sobrevivir y reconoció las dificultades de aplicar una devaluación sin acelerar la inflación. Sus declaraciones profundizan las diferencias sobre el rumbo económico del Gobierno en plena recesión.

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