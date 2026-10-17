Milei ya prepara su próximo viaje al exterior con destino a España

El riesgo país acumuló en apenas un mes una suba del 33,5% y fue resultado de "errores no forzados" de Milei. La suba explosiva del costo crediticio vuelve a evidenciar las dificultades que tiene el Gobierno para recuperar el acceso al crédito internacional y afrontar los vencimientos de deuda. El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó este viernes 641 puntos básicos, siendo que hace un mes operaba en 480 unidades. La escalada se iniciaba mientras el Presidente afirmaba en Washington que la medición seguía bajando y anticipaba que llegaría a ubicarse por debajo de los 100 puntos durante 2027. La aceleración de la inflación en Estados Unidos, la incertidumbre sobre las tasas de interés y las dudas vinculadas con la capacidad de financiamiento argentina configuran un escenario en el que las variables internacionales y las condiciones económicas locales vuelven a cruzarse.