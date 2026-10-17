A solo unas horas de haber regresado de un nuevo viaje por Estados Unidos, Javier Milei volverá a subirse a un avión para irse del país. El lunes encabezará el Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 y luego volverá a subirse al avión para viajar a España, donde dará una conferencia junto al economista libertario Jesús Huerta de Soto y se reunirá con dirigentes de la derecha española. En ese sentido hay expectativa por posibles encuentros con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de VOX, Santiago Abascal.
Milei ya prepara su próximo viaje al exterior con destino a España
Recién llegado de Estados Unidos, el Presidente primero participará el lunes de un evento en Neuquén y luego dejará nuevamente el país. Milei viajará a España para reunirse con dirigentes de derecha.
Hace 15 minutos
Marco Rubio habló con Milei y dos de sus funcionarios viajarán a Argentina
Según informó el Departamento de Estado, ambos ratificaron la alianza entre Estados Unidos y Argentina. El lunes 19 llegará a la Argentina su vice, Christopher Landau y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
El secretario de Estado, Marco Rubio, habló este viernes con el presidente Javier Milei. Según informó la oficina de prensa del Departamento de Estado, ambos "reafirmaron la solidez de la alianza entre Estados Unidos y Argentina y dialogaron sobre oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente e impulsar la prosperidad y la seguridad compartidas en todo el hemisferio". Además, el propio Rubio confirmó la visita de su número dos, Christopher Landau, quien llegará a Buenos Aires la semana que viene.
Hace 1 hora
Algoritmo 2027: los números de Milei, el cálculo de Axel y las cuentas de Cristina
El Gobierno logró blindar el DNU 70/23 y avanza en acuerdos con los gobernadores para consolidar su poder de cara a 2027. La crisis económica, el deterioro del empleo y las encuestas condicionan las aspiraciones de reelección de Javier Milei. En el peronismo, Axel Kicillof construye su armado nacional y Cristina Kirchner evalúa sus alternativas electorales ante la posibilidad de una disputa interna sin PASO.
Informe CIFRA-CTA
Hace 1 hora
Decisión final: Milei no completará la Corte porque "está muy conforme" con los 3 jueces
Una semana después del controvertido fallo del máximo tribunal que terminó ayudando al Gobierno con el DNU 70/2023 en el Gobierno revelaron la determinación del Presidente.
Javier Milei decidió encarar el tramo final de su mandato con la Corte Suprema conformada por los tres jueces actuales. La composición de hoy con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti finalmente será la misma hasta el 10 de diciembre de 2027. Así lo decidió el Presidente, según supo El Destape de fuentes inobjetables.
Hace 1 hora
El riesgo país subió 33,5% en un mes y se desvanece la estrategia financiera de Milei
El indicador alcanzó los 641 puntos básicos, mientras Milei aseguraba que continúa bajando y prometía llevarlo por debajo de los 100 puntos en 2027.
El riesgo país acumuló en apenas un mes una suba del 33,5% y fue resultado de "errores no forzados" de Milei. La suba explosiva del costo crediticio vuelve a evidenciar las dificultades que tiene el Gobierno para recuperar el acceso al crédito internacional y afrontar los vencimientos de deuda. El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó este viernes 641 puntos básicos, siendo que hace un mes operaba en 480 unidades. La escalada se iniciaba mientras el Presidente afirmaba en Washington que la medición seguía bajando y anticipaba que llegaría a ubicarse por debajo de los 100 puntos durante 2027. La aceleración de la inflación en Estados Unidos, la incertidumbre sobre las tasas de interés y las dudas vinculadas con la capacidad de financiamiento argentina configuran un escenario en el que las variables internacionales y las condiciones económicas locales vuelven a cruzarse.
Hace 2 horas
LLA cede e implementará cambios en el proyecto de malvinización de Milei
El oficialismo planifica dictaminar el proyecto de "soberanía nacional" la semana que viene en las comisiones de Diputados y llevarlo al recinto en la sesión que pidió para el miércoles 21.
Según pudo averiguar El Destape de parte de voces del oficialismo, la intención de LLA es que pueda salir el proyecto con cambios que conserven "la mayor cantidad de la ley" original.
La Libertad Avanza (LLA) planifica dictaminar el proyecto de "soberanía nacional" la semana que viene en las comisiones de Diputados y llevarla al recinto en la sesión que pidió para el miércoles 21. Sin embargo, el oficialismo reconoce que el texto que el presidente Javier Milei anunció por Cadena Nacional recibirá cambios, para convencer a los aliados para llevarlo al hemiciclo.
Hace 11 horas
DNU 70/23: la desregulación dejó cuotas 500% más caras y 1,2 millones sin cobertura médica
Entre los jóvenes, la mitad ya no tiene obra social, prepaga ni mutual, mientras cae sistemáticamente la compra de medicamentos con cobertura para los jubilados.
Hace 14 horas
Ruta Punta Arenas- Malvinas: UP pide explicaciones al embajador de Chile
Diputados del peronismo presentaron un proyecto de resolución para que Gonzalo Uriarte Herrera explique ante la Cámara baja si el proyecto se utilizará para abastecer “proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía”.
Hace 18 horas
Kicillof cargó contra Milei por la falta de obra pública: "Estamos sufriendo todos"
Rodeado de gobernadores, el mandatario bonaerense criticó a Nación por la ausencia de un plan de infraestructura y el nulo envío de fondos para obra pública en las provincias.
"Si no planificamos nuestro propio desarrollo de manera soberana, democrática y participativa, terminaremos subordinados a intereses ajenos por haber sido parte de la planificación de otros", remarcó Kicillof.
Hace 19 horas
El FMI le reclamó al gobierno de Milei que actualice el impuesto a los combustibles
La subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales, Era Dabla-Norris, mencionó las medidas que debe tomar el gobierno de Milei para mantener el programa fiscal.
Hace 22 horas
Paritarias bancarias: trabajadores obtuvieron un aumento salarial de 1,9% para septiembre
El esquema de ajustes continuará hasta diciembre y la próxima negociación quedó prevista para enero de 2027, en un contexto en el que la evolución de los ingresos y los precios sigue siendo central para medir el poder adquisitivo de los trabajadores.
Hace 22 horas
Angustia en la CGT: la salud del Papa, el paro de noviembre y el acto por el 17 de octubre
Tras depositar buena parte del plan de acción en la visita del Papa León XIV, la cúpula sindical analiza el próximo paso dado el estado de salud del Sumo Pontífice.
Hace 23 horas
Ampliaron el procesamiento de Spagnuolo en la causa por las coimas de la Andis
La causa investiga el presunto pago de coimas entre el gobierno de Javier Milei y empresarios del sector de salud para acordar la compra de insumos para personas con discapacidad.
10:51 | 16/10/2026
Espinoza marchó en defensa de la universidad pública y cuestionó el ajuste de Milei
El intendente advirtió que las políticas del Gobierno nacional amenazan el acceso a la educación superior y remarcó que las universidades públicas son fundamentales para garantizar oportunidades a las nuevas generaciones.
10:03 | 16/10/2026
Reapareció el Papa: dio una misa y publican su primera foto tras la operación
El Vaticano informó que el Papa atraviesa una "mejora constante" en su estado general de salud. Continúa la incógnita por la visita de Argentina.
07:45 | 16/10/2026
La Juventud de LLA de la Ciudad encabeza su primer congreso
La rama juvenil del partido violeta, que conduce Dante Di Carlo, organizó su primer encuentro en Floresta. Se espera la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.