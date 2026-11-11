El emotivo mensaje de la torre de control de Ezeiza a León XIV: "Su presencia nos conmovió"

Minutos antes de su partida hacia Perú, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza le envió un emotivo mensaje al papa León XIV, quien estuvo en distintas ciudades de la Argentina entre el domingo y este miércoles. Su última actividad fue la masiva misa que encabezó en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján, ante una multitud estimada en más de tres millones de personas.

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"Tripulación, ustedes que tienen el honor de trasladar a Su Santidad, permítannos transmitirle un mensaje", inició el mensaje de la trabajadora de la torre de control, quien siguió: "Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por su visita a la Argentina".

Luego, le dijo: "Su presencia nos conmovió, nos tocó el corazón y renovó nuestra fe y esperanza. Nuestra Nación agradece profundamente su visita y cada una de las enseñanzas que nos ha dejado".

Por último, la mujer que le habló desde la torre de control hizo referencia al lema oficial de la visita de León XIV a la Argentina. "Ahora nos toca ir y anunciar. Lo despedimos con el afecto de todo el pueblo argentino y con el deseo de que lleve consigo el amor de nuestra Patria. Hasta siempre, Santo Padre", concluyó.

¿Qué dijo León XIV en su última misa en Argentina?

La última misa del papa León fue frente a la basílica de Luján, emblemática locación a la que hace tan solo unas semanas peregrinaron millones de personas. En un homenaje a la Virgen de Luján, se vistió de celeste y blanco.

Ante las millones de personas que fueron a escucharlo, expresó. "Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas". El Pontífice ofreció un mensaje de resistencia comunitaria anclado en la solidaridad de los sectores populares, en contraposición del individualismo: "Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía: ¡la tenemos en la Sagrada Escritura! Dejémonos iluminar por ella".