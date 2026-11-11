CAME se sumó al llamado al diálogo con los gremios tras la visita de León XIV

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se sumó este miércoles a otras entidades empresarias y a la CGT y valoró el llamado a la "unidad y diálogo" que realizó el papa León XIV durante su visita a la Argentina.

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Tras el final del viaje del Pontífice al país, desde la entidad expresaron: “Compartimos la importancia de fortalecer la democracia mediante la escucha”.

En ese sentido, Ricardo Diab, titular de la organización empresaria, hizo hincapié en "la búsqueda de acuerdos duraderos" entre quienes "piensan distinto", con el objetivo de construir una Argentina "más justa y solidaria" y consolidar instituciones capaces de "representar a los diferentes actores sociales”.

La entidad también hizo referencia a la reunión que el Sumo Pontífice mantuvo con representantes del ámbito laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), durante la cual subrayó que "la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas".

En sintonía con esas declaraciones, la manifestó que mantiene con León XIV "la preocupación compartida" por "el desempleo, la precarización laboral", además de coincidir en la importancia de que la política económica "no se aleje del norte de la justicia social".

Hace un mes, en el Vaticano, Diab le entregó al Papa un documento institucional que detallaba la situación de las pymes argentinas; en ese texto, remarcó la falta de "dinamismo en el consumo interno, la reducción de la presión impositiva en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), financiamiento productivo y reducción de costos operativos".

Al detallar sus propuestas, desde la entidad empresaria manifestaron: "Desde CAME planteamos avanzar en la formalización laboral, con simplificación y coordinación de obligaciones que amplíen la base de empresas y trabajadores registrados; en la capacitación, con articulación de empresas, sindicatos, universidades e Iglesia en programas que fomenten nuevas habilidades; en el financiamiento, con orientación de instrumentos hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones; en el desarrollo territorial, con prioridad para las cadenas regionales y la infraestructura para agregar valor en origen; y en el diálogo social, con la institucionalización de conversaciones periódicas basadas en datos y en la búsqueda del bien común".

Finalmente, la CAME aseguró que trabajará para sostener "la unión que se vivió durante la estadía del Papa en la Argentina". En esa dirección, resaltó la importancia de mantener canales de diálogo con la Iglesia, el Estado y los distintos sectores de la actividad productiva, entre ellos las entidades empresariales y las organizaciones sindicales, "en pos de generar y promover políticas públicas que favorezcan a las pymes, principal sostén del empleo registrado en el país".

El pedido de diálogo y trabajo formal de los empresarios de AEA

En la misma línea que la CAME, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los principales grupos empresarios del país, también difundió este miércoles un comunicado sobre la visita del papa León XIV. Allí sostuvo que el mensaje del Pontífice sobre "la dignidad de la persona humana, la centralidad de la educación y el valor del trabajo formal rescata los cimientos sobre los cuales debe construirse el crecimiento". La definición choca con el discurso del gobierno de Javier Milei, que en los últimos meses celebró el aumento del empleo informal.

Bajo el título "La visita de León XIV: un llamado a la unidad y al diálogo", la entidad expresó su "plena adhesión" al mensaje de "paz, fraternidad y encuentro entre todos los argentinos". También compartió la "constante exhortación al diálogo genuino, a la búsqueda de consensos y al fortalecimiento de los lazos de convivencia pacífica".

Los empresarios se comprometieron a "movilizar las capacidades productivas del país, generar empleo y contribuir decididamente a la erradicación de la pobreza". Además, convocaron a "todos los actores políticos, sociales y económicos a recibir el mensaje papal con responsabilidad y espíritu republicano".