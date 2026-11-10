El mensaje de la CGT a León XIV: trabajo, diálogo y sindicalismo

La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un documento ante la visita del papa León XIV a la Argentina, en el que reivindicó el trabajo como eje de la dignidad humana, defendió la justicia social y destacó el rol del sindicalismo y de las organizaciones de trabajadores.

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En el documento dirigido al Papa, la CGT sostuvo que comparte con León XIV y con el legado de Francisco una serie de valores vinculados con el trabajo, la dignidad humana, la justicia social y la construcción de espacios de encuentro. "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", señaló la central obrera, en clara referencia al discurso del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad.

La CGT también cuestionó la idea de que la paz social pueda alcanzarse simplemente evitando los conflictos. "La paz social no se construye silenciando los conflictos, sino generando mecanismos para resolverlos", sostuvo. Para la organización sindical, el empleo no representa solamente una fuente de ingresos, sino también una herramienta para la integración social y el desarrollo personal. "El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la Patria", expresó.

Otro de los ejes centrales del documento es la reivindicación de derechos laborales que, según la CGT, fueron construidos a lo largo de décadas de organización y lucha sindical. La central mencionó entre esas conquistas "el derecho a organizarse, la negociación colectiva, las vacaciones y el descanso, la protección y la seguridad social, el salario digno" y otras herramientas vinculadas con las condiciones laborales. "El trabajo, por lo tanto, no es un instrumento, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos", afirmó.

El documento también reivindicó el rol de los sindicatos como espacios de representación y protección frente a las desigualdades. Según la central, la organización sindical es "solidaridad organizada" y una forma de participación colectiva en las decisiones que afectan las condiciones de vida de los trabajadores.

El pedido de diálogo y la preocupación por el futuro del trabajo

El documento planteó la necesidad de fortalecer el diálogo social. "El diálogo social solo puede ser verdadero y efectivo cuando las partes, preservando sus intereses, son capaces de promover acuerdos", sostuvo y continuó: "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos".

Otro de los puntos del documento está relacionado con los cambios tecnológicos que atraviesan actualmente al mundo laboral. La CGT señaló que la transformación tecnológica está modificando los procesos productivos y las formas de trabajo a una velocidad que plantea nuevos interrogantes. "Los rápidos avances tecnológicos abren, a su vez, posibilidades que hace pocos años apenas podían imaginarse", sostuvo la central, que puso especial atención en el desarrollo de la inteligencia artificial. "Es preciso garantizar que las y los trabajadores y sus organizaciones puedan intervenir en esas decisiones", afirmó la CGT.