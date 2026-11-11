En el tramo final de su visita al país, el papa León XIV celebró este miércoles una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia, en la que dio un fuerte discurso sobre "pobreza y la falta de trabajo", congregó a una multitud que superó los tres millones y medio de fieles.

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Durante toda la madrugada, la explanada del santuario se mantuvo colmada por movimientos sociales, organizaciones de caridad y personas con discapacidad, que participaron de la vigilia con cantos, ollas populares y momentos de oración.

"Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas", aseguró León XIV durante la misa.

La ceremonia fue el cierre a una histórica visita marcada por una intensa convocatoria popular, el protagonismo de las organizaciones comunitarias y los contundentes cuestionamientos del Sumo Pontífice a la crisis social y al programa de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.

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