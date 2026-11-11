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León XIV en Argentina

Las mejores fotos de la misa del Papa León XIV en Luján

Las mejores imágenes de la multitudinaria misa que dio el papa León XIV en Luján su último día en Argentina.

11 de noviembre, 2026 | 12.42
Las mejores fotos de la misa del Papa León XIV en Luján

En el tramo final de su visita al país, el papa León XIV celebró este miércoles una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia, en la que dio un fuerte discurso sobre "pobreza y la falta de trabajo", congregó a una multitud que superó los tres millones y medio de fieles.

Durante toda la madrugada, la explanada del santuario se mantuvo colmada por movimientos sociales, organizaciones de caridad y personas con discapacidad, que participaron de la vigilia con cantos, ollas populares y momentos de oración.

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"Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas", aseguró León XIV durante la misa.

La ceremonia fue el cierre a una histórica visita marcada por una intensa convocatoria popular, el protagonismo de las organizaciones comunitarias y los contundentes cuestionamientos del Sumo Pontífice a la crisis social y al programa de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.

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