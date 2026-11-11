La propuesta para que el papa León XIV vuelva a la Argentina en 2030: en qué consiste y a qué se debe

La posibilidad de que el papa León XIV regrese a la Argentina en 2030 comenzó a tomar fuerza durante su histórica visita a Luján. La propuesta fue planteada públicamente por monseñor Jorge Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, quien aprovechó los últimos minutos de la misa celebrada este miércoles 11 de noviembre para invitar al Pontífice a regresar al país en una fecha muy especial: el cuarto centenario de la presencia de la Virgen de Luján.

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Cómo fue el pedido al papa León XIV para que vuelva a Argentina en 2030

El pedido tiene un motivo profundamente religioso y simbólico. El 8 de mayo de 2030 se cumplirán 400 años del acontecimiento que dio origen a la devoción por Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Por eso, desde la Iglesia local consideran que sería una oportunidad histórica para volver a recibir al Papa en el principal santuario mariano del país y celebrar una fecha central para la identidad religiosa argentina.

El papa León XIV en Argentina.

Scheinig fue el último representante de la Iglesia en dirigirse a León XIV durante la ceremonia frente a la Basílica. En su mensaje, además de agradecerle por su presencia, le transmitió el deseo de que pueda acompañar a los argentinos en esa celebración.

“Dentro de muy poco, en el 2030, se cumplirán 400 años de la presencia de Nuestra Señora de Luján entre nosotros. Cuánto deseamos que también en ese momento sus palabras puedan estar presentes entre nosotros. El Negro Manuel estuvo desde los comienzos de esta historia de amor. Rezamos con perseverancia para que un día sea reconocido como uno más entre los Santos”, expresó el arzobispo.

La referencia al Negro Manuel

La referencia al Negro Manuel no fue casual. Según la tradición histórica y religiosa de Luján, fue quien acompañó desde sus orígenes la devoción a la pequeña imagen de la Virgen y quedó asociado para siempre con el nacimiento de esta historia. Su figura también representa una de las dimensiones más profundas de la celebración: el reconocimiento de quienes contribuyeron a construir la identidad religiosa del santuario.

El histórico Negro Manuel.

La propuesta de Scheinig busca que el cuarto centenario no sea solamente una conmemoración litúrgica, sino también un acontecimiento de alcance nacional e internacional. La presencia del Papa permitiría darle una dimensión extraordinaria a los festejos y renovar el vínculo entre la Santa Sede, la Iglesia argentina y millones de peregrinos que cada año llegan a Luján.

La reciente visita de León XIV, que incluyó una multitudinaria celebración frente a la Basílica, dejó abierta esa expectativa. Su paso por el santuario estuvo marcado por los mensajes de fe, esperanza y cercanía con el pueblo argentino.

Por ahora, el regreso en 2030 es un deseo y una invitación pública, no un viaje confirmado por el Vaticano. Sin embargo, el planteo ya tiene fecha, motivo y escenario: el 8 de mayo de 2030, los 400 años de la Virgen de Luján y la esperanza de volver a recibir al Papa en la Argentina.