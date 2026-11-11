Las 5 misas más grandes de la historia: en qué puesto se ubican las del papa León XIV en Luján y en CABA

Las celebraciones religiosas encabezadas por los papas a lo largo de la historia dejaron imágenes imborrables de multitudes reunidas en torno a la fe. Desde Filipinas hasta Brasil, pasando ahora por la Argentina con la visita de León XIV, algunas misas lograron convocatorias extraordinarias que quedaron registradas entre los acontecimientos religiosos más multitudinarios del mundo. Con las celebraciones presididas por el Sumo Pontífice en Luján y Buenos Aires, ambas ceremonias se metieron dentro del TOP 5 histórico de misas más convocantes de la historia.

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Cuáles son las 5 misas más grandes de la historia: qué puesto ocupan Luján y CABA

Francisco en Manila (Filipinas), 2015: 6,5 millones de personas. Juan Pablo II en Manila (Filipinas), 1995: 4,5 millones de personas. León XIV en Luján (Argentina) 2026: 3,5 millones de personas. Francis en Río de Janeiro (Brasil), 2013: 3,2 millones de personas. León XIV en Ciudad de Buenos Aires (Argentina), 2026: 2,5 millones de personas.

Cómo fueron las misas más convocantes de la historia

El primer puesto corresponde al papa Francisco, quien el 18 de enero de 2015 reunió a aproximadamente 6,7 millones de personas en el parque Rizal de Manila, en Filipinas. Aquella celebración, realizada durante su visita apostólica al país asiático, fue considerada una de las mayores concentraciones religiosas de todos los tiempos. La imagen de millones de fieles bajo la lluvia acompañando al Pontífice dio la vuelta al mundo y marcó un récord difícil de superar.

El papa Francisco en Manila.

El segundo lugar también tiene como protagonista a Filipinas. El 15 de enero de 1995, Juan Pablo II encabezó la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Manila, ante una multitud estimada en 4,5 millones de personas. La convocatoria confirmó la enorme capacidad de movilización de la Iglesia católica en ese país y quedó como uno de los acontecimientos más importantes de su pontificado.

Juan Pablo II en Filipinas.

El tercer puesto tiene ahora sello argentino. La misa celebrada por León XIV frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en noviembre de 2026, reunió a más de 3,5 millones de personas, según las cifras difundidas por el Gobierno bonaerense. La convocatoria convirtió a la ciudad en el escenario de una de las celebraciones papales más numerosas de la historia reciente. Miles de peregrinos llegaron desde distintos puntos del país para participar de una jornada que combinó devoción, emoción y un despliegue multitudinario alrededor del principal santuario mariano argentino.

El Papa durante su llegada a Luján.

En el cuarto lugar aparece otra celebración encabezada por Francisco: la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013. En la playa de Copacabana se congregaron aproximadamente 3,2 millones de fieles, en una ceremonia que representó uno de los momentos centrales de su primer viaje internacional como Papa.

El quinto puesto vuelve a tener a León XIV como protagonista. El 9 de noviembre de 2026, el Pontífice reunió a unos 2,5 millones de personas en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, durante una misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles. La celebración se convirtió en uno de los acontecimientos religiosos más convocantes registrados en la Argentina y marcó un récord para su pontificado.

De esta manera, la Argentina consiguió ubicar dos celebraciones dentro de las cinco misas más multitudinarias de este ranking. Luján, en el tercer puesto, y la Ciudad de Buenos Aires, en el quinto, se sumaron a una lista dominada históricamente por Filipinas y Brasil. Una demostración de la capacidad de convocatoria de la Iglesia y del fuerte vínculo que millones de personas mantienen con la figura del papa León XIV.