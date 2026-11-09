Cuántas personas hubo en la misa del papa León XIV en CABA en el Monumento de los Españoles: los números confirmados

El papa León XIV encabezó el lunes 9 de noviembre una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según le confirmaron fuentes de Seguridad a El Destape, más de 2,1 millones de personas se congregaron en la zona para participar de la celebración.

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La misa formó parte del segundo día de la visita del Pontífice a la Argentina. Para llega al lugar de la misa, el papa León XIV recorrió una columna de dos kilómetros a bordo del Papamóvil y recibió múltiples muestras de profunda devoción.

Cuánta gente asistió a la misa del papa León XIV en Palermo, CABA

El cálculo ubicó la concurrencia en torno a más de 2 millones de personas. Los números corresponden a datos y estimaciones que se hicieron al inicio de la misa, que comenzó pasadas las 11.30 horas de la mañana.

Más de 2, 1 millones de personas formaron parte de la misa del papa León XIV en CABA.

Para presenciar el encuentro con el papa León XIV, los fieles comenzaron a llegar desde temprano y algunos pasaron la noche en la zona. La concentración se extendió por los alrededores del monumento, la Avenida Del Libertador y las calles aledañas al escenario.

La misa de León XIV en el Monumento de los Españoles

La celebración por las familias comenzó pasadas las 11.30 horas en el Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Antes de la misa, León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires, donde tuvo contacto con los residentes y con quienes vivió un encuentro emotivo. Fue su primera misa en el país desde su llegada a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, según la agenda difundida por Vatican News.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV en la Argentina