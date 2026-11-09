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Papa León XIV EN VIVO, día 2: misa en el Monumento a los Españoles, visita a Cottolengo Don Orione y la agenda de hoy

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El papa León XIV vive este lunes 9 de noviembre, feriado nacional, la jornada más cargada de su visita a la Argentina. A las 9.15 recorre el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y a las 11.30 celebra en Palermo la misa central del viaje, que se transmitirá por cadena nacional con la presencia de Javier Milei. Por la tarde tiene encuentros con el mundo del trabajo, con líderes religiosos y con los obispos.

León XIV

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede y publicado por el Gobierno porteño, estas son las actividades del día en la visita del Papa León XIV a la Argentina:

  • 9.15 — Visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole (Almirante Brown).

  • 11.30 — Santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

  • 16.10 — Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

  • 17.30 — Encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

  • 18.45 — Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

  • 19.45 — Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

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Kicillof: "No podemos naturalizar la crueldad"

Al presentar el operativo el último jueves 5 de noviembre, el gobernador definió la visita como un llamado contra el individualismo: "León XIV representa una voz de enorme potencia, una voz que nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, que no podemos naturalizar la crueldad y que ninguna sociedad se puede construir en base a la indiferencia o el abandono de los más débiles".

Sobre la elección del Cottolengo, Kicillof dijo que es un gesto de enorme relevancia institucional y simbólica, una "definición clara de prioridades".

Zapatillas cómodas y medias de repuesto

Las autoridades bonaerenses recomiendan zapatillas cómodas, medias de repuesto, tomar agua seguido y evitar el alcohol y las bebidas energizantes. Ante mareos, malestar o lesiones, hay que acercarse a una posta sanitaria o pedir ayuda al personal identificado. Toda la información de servicio está en el portal oficial visitadelpapapba.gba.gob.ar.

Qué llevar a Claypole (y qué no)

En los eventos bonaerenses se permiten reposeras, sillas plegables, banderas sin asta de hasta 2 por 2 metros, linterna, bolsa de dormir, aislante y papel higiénico. No se puede entrar con alcohol, vidrio, pirotecnia, drones, láseres, megáfonos, carpas, sombrillas, bicicletas, monopatines, rollers, cascos ni palos selfie de 20 centímetros o más. Tampoco con mascotas, salvo animales de asistencia.

Avenida Lacaze, cortada

El Cottolengo está en la avenida Lacaze 3963, en Claypole. Hay corte total en el tramo de Lacaze lindero al predio y en las últimas cuadras del recorrido, y controles en las calles cercanas. Al perímetro restringido solo entran quienes tengan acreditación de la Diócesis de Lomas de Zamora o un pase oficial; los sectores vallados son para las comunidades, movimientos e instituciones inscriptos.

Los hospitales de referencia para Claypole

El operativo sanitario en el Cottolengo funciona desde las 16 del domingo hasta las 16 de hoy, con 200 trabajadores, 15 postas y 15 ambulancias. Los hospitales de referencia son el Dr. Arturo Oñativia, el Néstor C. Kirchner "El Cruce" y el Dr. Lucio Meléndez. También hay dispositivos de campaña en los CAPS N.º 33, 12 y 21.

Claypole: el operativo de la Provincia

El gobierno de Axel Kicillof coordina los operativos de Claypole y Luján con más de 27.000 personas, entre trabajadores de salud, efectivos de seguridad y voluntarios. Entre los dos eventos suman más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias, 8 unidades sanitarias móviles, 2 helicópteros sanitarios, 15 puestos médicos de alta complejidad y 4 hospitales de campaña.

También participan 12.000 efectivos de seguridad, con motos y helicópteros, y más de 15.000 voluntarios capacitados por Defensa Civil, Bomberos y Policía.

El homenaje a Francisco, en la Catedral

En la Catedral porteña, donde el Papa celebra vísperas al caer la tarde, está previsto un momento de homenaje a la memoria de Francisco, informó la Sala de Prensa vaticana. Según la Santa Sede, el país le ofrece a León XIV la ocasión de abordar "la relación entre fe, responsabilidad social y bien común" (traducción propia).

1,2 millones de visitantes en la Ciudad

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) espera que 1,2 millones de personas lleguen a la Ciudad por la visita, desde el interior y desde el exterior, y calcula una ocupación hotelera cercana al 75%.

En toda la gira por el país, la CAT proyecta unos 7 millones de peregrinos. De ellos, 3 millones serían turistas, y 1,2 millones, extranjeros, sobre todo de Chile, Brasil y Perú.

Vecinos de Palermo: cómo entrar a la zona vallada

Dentro del perímetro solo se permite el acceso controlado de residentes, trabajadores y huéspedes acreditados con una declaración jurada o documentación oficial, en cruces de Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras. Algunas restricciones parciales seguirán hasta mediados de noviembre, mientras se desarma la infraestructura.

Cómo esquivar Libertador en auto

Para aliviar Sarmiento, que recibe el tránsito de la autopista Lugones, la Ciudad habilitó un contracarril de 200 metros sobre Figueroa Alcorta, entre Sarmiento y Casares, para retomar hacia Libertador.

Como alternativas más alejadas, se aconsejan la General Paz, Cabildo o Las Heras. El Paseo del Bajo también es gratis para vehículos livianos.

Dónde no conviene pararse

La organización recomienda evitar el tramo entre el túnel de Olleros y la General Paz, porque desde ahí se ve mal. Los micros tienen restringida la circulación entre Juramento y la General Paz, así que quienes lleguen en micro deben seguir a pie hasta los accesos.

El papamóvil por Libertador: 2,3 kilómetros a paso de hombre

A las 10, el papamóvil recorre unos 2,3 kilómetros por Libertador, desde Olleros hasta el monumento, a unos cinco kilómetros por hora. El obispo auxiliar de Buenos Aires, Iván Dornelles, explicó que habrá un sendero papal de siete metros de ancho, vallado de los dos lados, y no se descarta que León XIV se detenga para saludar y bendecir. A lo largo del trayecto hay postas médicas.

Mapa y cortes por la visita del papa León XIV en CABA: cierres, desvíos y horarios

La visita del papa León XIV ha implicado el cierre de calles y avenidas para el montaje en el Monumento de los Españoles. Te contamos qué calles han quedado para paso peatonal únicamente.

El papa León XIV en su papamóvil, en el Vaticano. (Crédito de foto: Yara Nardi / Reuters)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para la histórica visita del papa León XIV. Con el Monumento de los Españoles en Palermo como uno de los epicentros principales de los encuentros multitudinarios y las celebraciones litúrgicas, el Gobierno porteño puso en marcha un operativo logístico y de seguridad que implica calles cerradas y desvíos. Las restricciones de tránsito comenzaron de forma progresiva con el fin de garantizar el montaje de estructuras y la organización general, alterando la rutina habitual de vecinos, comerciantes y automovilistas que circulan diariamente por la zona norte de la capital.

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Si el celular no tiene señal

La Ciudad prevé que la red de celulares se sature y por eso instaló dos equipos de comunicaciones, uno en cada hospital móvil: detrás del Monumento de los Españoles y en el Campo de Polo. El resto de la Ciudad mantiene sus servicios de emergencia, y hay telemedicina por el 107.

Dos hospitales móviles y un helicóptero en Palermo

El SAME arma su operativo como si fueran dos, uno a cada lado de Libertador, porque nadie va a poder cruzar la avenida mientras pase el Papa. Del lado de los bosques y el Rosedal, las ambulancias llevan números impares; del lado de Las Cañitas y Barrio Parque, pares. Detrás del escenario hay una unidad coronaria y un hospital móvil. El otro hospital está en el Campo Argentino de Polo, junto a un helicóptero equipado como terapia intensiva.

En total trabajan 120 médicos del SAME y 28 ambulancias. Cada hospital móvil tiene 10 médicos, dos psicólogos y 20 camillas.

Más de 19.000 personas en el operativo porteño

El Gobierno de la Ciudad despliega más de 19.000 policías, médicos y agentes de tránsito. De ese total, 16.680 son policías y efectivos del Sistema Integrado de Seguridad, y 2.041 son agentes de tránsito, repartidos en 260 puestos de orientación y cortes.

Quiénes viajan gratis

El viaje sin costo es solo para los 24.000 voluntarios designados por la Conferencia Episcopal Argentina, que recibieron una SUBE con la leyenda "Voluntario – Visita Papa León XIV". No vale para el público general. Esas tarjetas sirven en colectivos, trenes y subtes hasta el viernes 13.

Subte: dónde termina cada línea hoy

Según el cronograma de Emova, la línea A va de San Pedrito a Sáenz Peña, sin Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere ni Lima. La B va de J. M. de Rosas a Uruguay, sin Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida, C. Pellegrini ni Pueyrredón. La C va de Constitución a Diagonal Norte, que funciona solo para salir; Lavalle e Independencia están cerradas por obras y Retiro, San Martín y Av. de Mayo, por el operativo.

La D va de Congreso de Tucumán a Tribunales, sin Catedral, 9 de Julio ni Pueyrredón. La E va de Plaza de los Virreyes a San José, y la H, de Hospitales a Facultad de Derecho, sin Santa Fe, Corrientes, Once ni Humberto 1°. El Premetro funciona sin cierres.

Colectivos: más unidades que en un feriado común

Las líneas de colectivo de jurisdicción nacional circulan con cronograma de día hábil desde las 18 del domingo hasta la noche del miércoles 11. Para las líneas porteñas y bonaerenses, el Gobierno nacional recomienda revisar los canales oficiales de cada jurisdicción.

Mitre y San Martín, con recorridos cortados

En algunas franjas de hoy, por razones de seguridad, las líneas Mitre y San Martín acortan su recorrido: los trenes llegan hasta Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque. Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre siguen sin ascenso ni descenso de pasajeros hasta el jueves 12.

Trenes toda la madrugada para llegar a Palermo

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza tienen servicios especiales desde las 0 de este lunes y durante toda la madrugada, para quienes viajan a la misa. Hoy los trenes funcionan con cronograma de día hábil, aunque sea feriado.

Cómo se cobra el feriado por la visita del papa en CABA

El cronograma difundido contempla tres feriados entre el 9 y el 11 de noviembre de 2026, con distinto alcance territorial. 

Feriado por la visita del papa

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, estará acompañada por un esquema especial de feriados que tendrá impacto en la actividad laboral de distintas jurisdicciones. Una de las principales dudas entre los trabajadores es cuánto corresponde cobrar por prestar servicios durante esas jornadas y cómo se calcula el adicional salarial.

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Arranca la cobertura del día más largo de León XIV en la Argentina

Buenos días. El Destape sigue desde ahora, minuto a minuto, la segunda jornada del Papa en el país. El programa oficial de la Santa Sede le asigna cinco intervenciones para hoy: el saludo en Claypole, la homilía de la misa en Palermo, el discurso ante el mundo del trabajo, el discurso a los líderes religiosos y la homilía de vísperas en la Catedral.

En todo el viaje por Uruguay, Argentina y Perú, León XIV pronunciará 36 discursos, todos en castellano, según detalló la Sala de Prensa vaticana.
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