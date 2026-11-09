Papa León XIV EN VIVO, día 2: misa en el Monumento a los Españoles, visita a Cottolengo Don Orione y la agenda de hoy

Al presentar el operativo el último jueves 5 de noviembre, el gobernador definió la visita como un llamado contra el individualismo: "León XIV representa una voz de enorme potencia, una voz que nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, que no podemos naturalizar la crueldad y que ninguna sociedad se puede construir en base a la indiferencia o el abandono de los más débiles".

Sobre la elección del Cottolengo, Kicillof dijo que es un gesto de enorme relevancia institucional y simbólica, una "definición clara de prioridades".