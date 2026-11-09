Papa León XIV EN VIVO, día 2: misa en el Monumento a los Españoles, visita a Cottolengo Don Orione y la agenda de hoy

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede y publicado por el Gobierno porteño, estas son las actividades del día en la visita del Papa León XIV a la Argentina:
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9.15 — Visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole (Almirante Brown).
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11.30 — Santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
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16.10 — Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.
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17.30 — Encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
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18.45 — Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
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19.45 — Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.
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