León XIV en el Cottolengo Don Orione: "El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad"

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione y dejó una de las definiciones más fuertes de su paso por la Argentina: "El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad". Ante los residentes, les aseguró: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición".

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Qué dijo el Papa sobre el progreso y la discapacidad

El Pontífice compartió el encuentro con fieles, religiosos y con las personas con discapacidad que viven en la institución. Allí sostuvo que lugares como el Cottolengo Don Orione "tienen mucho que decir a las sociedades" y planteó que la manera en que un país recibe a quienes tienen una discapacidad es también una vara para medir su desarrollo.

Dirigiéndose a los residentes, profundizó la idea: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar el sustento de la dignidad del ser humano y de lo que es importante en la vida".

"Amigos de Jesús": el mensaje a los residentes

León XIV vinculó ese mensaje con la fe. "El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida. Aquellos que padecen un impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús y amados especialmente por él", afirmó.

En la misma línea, definió al Cottolengo como "una comunidad fraterna de puertas abiertas" y remarcó que en un lugar así "no se abandona a nadie".

La "ciudad de la caridad" frente al individualismo

El Papa también destacó el trabajo cotidiano de quienes cuidan a los residentes. "La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz", afirmó.

Presentó esa tarea como una respuesta al aislamiento: llamó a "salir del individualismo", hacia un lugar "donde uno se siente amado y quiere amar a los demás".

El deseo de León XIV para la Argentina

El tramo final del mensaje estuvo dedicado al país. "Mi deseo para este país es que sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre la exclusión", expresó.

Y agregó una imagen dirigida a las nuevas generaciones: "Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad, que en Argentina se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo".