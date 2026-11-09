La historia del Papamóvil: de la litera romana y carruajes a los autos blindados y la "rebeldía" de Francisco

La historia del Papamóvil a lo largo del tiempo. Crédito: Endless

La visita del papa León XIV a la Argentina despierta inevitablemente la curiosidad sobre uno de los objetos más icónico de las giras papales: el Papamóvil. Se trata nada menos que del vehículo que traslada al Sumo Pontífice y del símbolo que demuestra hasta qué punto un Papa quiere estar cerca de la gente.

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El oficio de Papa tiene casi 2.000 años. El primero de ellos fue San Pedro entre el año 33 y 67 d. C (después de Cristo). En aquellos tiempos, y durante varios años, los pontífices se movilizaban mediante literas, carruajes o una "sedia" (silla) gestatoria.

Los antiguos "Papamóviles": representación de las literas romanas transportando a un Papa. Crédito: Nano Banana

Pío VII fue el primer papa (entre 1800 y 1823) en desplazarse en una carroza que era empujada por caballos. La misma se encuentra en Museos Vaticanos, ubicado en la Ciudad del Vaticano. En tanto que el último en usar una "sedia" fue Juan Pablo I, conocido por su repentina muerte -duró en el cargo apenas 33 días-, el 27 de septiembre de 1978.

Frente al crecimiento de la producción de autos en Europa, sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial (entre 1914 y 1918), la Santa Sede se modernizó y compró una flota de automóviles papales. El primero de ellos fue un Bianchi tipo 20 que fue adquirido en 1926, hace exactamente 100 años. De todas formas, este tipo de vehículo no cumplía con el objetivo de acercar el Papa a la gente, ya que contaba con un diseño que lo ocultaba.

Auto Bianchi tipo 20, estilo similar al Papamóvil de 2026. Crédito de foto: Museo Nicolis

Luego,usó un, cuyo techo era movible para que el Papa pudiera ser visto por todo el público. Más tarde llegaron una serie de vehículos Mercedes Benz que fueron aprovechados por diversos papas.

Los tipos de Papamóvil con la llegada de Juan Pablo II

Juan Pablo II utilizó papamóviles muy diversos: desde una Ferrari hasta una camioneta y un colectivo. Sin embargo, el primer "papamóvil" reconocido con este término en la era del pontífice polaco, fue un Fiat 1107 Nuova Campagnola estilo "jeep" descapotable. En ese mismo vehículo, se trasladaba el 13 de mayo de 1981 (Día de la Vírgen de Fátima) por la Plaza de San Pedro, cuando se produjo un atentado en su contra ante la presencia de más de 20.000 personas. Mehmet Alí Agca y Oral Celik, dos extremistas turcos, idearon un plan para matarlo a quemarropa. Sin embargo, no lo lograron, aunque el papa terminó seriamente herido: dos balas impactaron en su estómago, una en el brazo derecho y otra en la mano izquierda.

Atentado a Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro.

Aquel vehículo era un regalado por la empresa italiana en 1980 durante una visita a Turín. De acuerdo a lo que indica el sitio de Museos Vaticanos, "el Nueva Campagnola desempeñó la función de “Papamóvil” apenas durante un año y un día". En tanto, Juan Pablo II hizo que uno de los proyectiles que impactaron en su cuerpo fuera incrustado en la corona de la estatua de la Virgen que se venera en Fátima.

El auto Fiat 1107 Nuova Campagnola, el Papamóvil del atentado a Juan Pablo II. Crédito: Museos Vaticanos

El atentado a Juan Pablo II, un episodio traumático que provocó la decisión del Vaticano de blindar los Papamóviles y de realizar otros cambios

A raíz del atentado a Juan Pablo II en 1981 , los siguientes papamóviles comenzaron a elaborarlos con un vidrio blindado a prueba de balas . Este antecedente marcó a fuego a la Santa Sede. De hecho, comenzaron a integrar a policías de civil armados que no están a la vista del público para guiar el vehículo y también proteger al pontífice de turno .

, los siguientes papamóviles comenzaron a elaborarlos . Este antecedente marcó a fuego a la Santa Sede. De hecho, . Al mismo tiempo, en la parte posterior de los papamóviles fueron incluidas unas barras para que los guardaespaldas del Papa puedan subirse al auto y de esa forma protegerlo en cada visita que realiza por el mundo.

y de esa forma protegerlo en cada visita que realiza por el mundo. De acuerdo a Museos Vaticanos, después del atentado también "se elevó el nivel de seguridad para la protección de la persona del Santo Padre". Por ejemplo, "el Land Rover Santana y el Mercedes-Benz 230 GE que entraron respectivamente en función en 1983 y en 1990 y estuvieron en servicio hasta 2002".

La asunción del papa Francisco y los Papamóviles más "austeros" y sin blindaje

Con la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano, el 13 de marzo de 2013, la flota pontificia dio un giro bastante particular. Fiel al perfil austero y cercano a la gente que buscó imprimirle a su pontificado, el papa Francisco (2013-2025) prescindió del tradicional cristal blindado para romper la barrera con los fieles y reemplazó los ostentosos vehículos de lujo por modelos utilitarios y austeros en sus giras internacionales.

Algunos de los modelos que utilizó Francisco:

Kia Soul negro: viaje a Corea del Sur en 2014.

Papa Francisco, en un pequeño Kia Soul negro.

Hyundai Santa Fe color blanco sin blindaje antibalas: lo utilizó en 2015.

Papa Francisco, en el papamóvil Hyundai Santa Fe sin blindaje antibalas.

Dodge Ram 2500 de color blanco: la camioneta lo utilizó en su viaje a México. Para la previa de la visita, Francisco pidió que no los blindaran.

Papa Francisco, en el Papamóvil Dodge Ram 2500 de su visita en México en 2016.

Hyundai Ioniq Hybrid de color blanco: viaje a Chile en 2018.

Papa Francisco, en su Papamóvil Hyundai Ioniq Hybrid de color blanco.

Mercedes Benz Clase G eléctrico con blindaje y prueba antibalas: el último que usó. El papa Francisco había pedido que, tras su muerte, el auto fuera donado a los niños de Gaza para que funcione como unidad sanitaria, según comunicó el Vaticano.

Papa Francisco, en su Papamóvil Nissan NP300 (Frontier).

El Papamóvil de León XIV en su visita a la Argentina

En su visita a la Argentina del papa León XIV -asumió el 18 de mayo de 2025 en el Vaticano-, la Santa Sede optó por un desarrollo de producción argentina: dos unidades idénticas del Papamóvil montadas sobre la emblemática camioneta Toyota Hilux fabricada en la planta bonaerense de Zárate. Estos vehículos fueron diseñados y adaptados en conjunto con proveedores locales para cumplir con los requerimientos específicos de seguridad con vidrio blindado, visibilidad y comodidad solicitados por el Vaticano.

El Papamóvil del papa León XIV fue elaborado por Toyota en Argentina.

Ambos rodados cuentan con tonos blancos y detalles de diseño adaptados para los traslados del Sumo Pontífice en sus recorridos por la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján (Provincia de Buenos Aires). Con la distribución logística pensada estratégicamente: una unidad asignada para operar en Córdoba y la otra en Buenos Aires, el proyecto fue realizado en tan sólo seis semanas, según las especificaciones enviadas por el Vaticano.