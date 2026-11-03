Cómo es el recorrido del Papamóvil en CABA por la visita del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha y recorridos confirmados. Uno de los momentos que concentrará mayor expectativa en la Ciudad de Buenos Aires será el paso del Papamóvil por la avenida del Libertador, donde miles de fieles podrán acercarse para saludar al Pontífice antes de la misa multitudinaria prevista frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

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El trayecto tendrá una extensión de 2,3 kilómetros y contará con un operativo especial de seguridad, vallados y postas sanitarias. El vehículo avanzará a baja velocidad para facilitar el contacto con el público. También establecieron horarios de ingreso y distintos puntos de acceso para ordenar la llegada de los asistentes.

Cómo será el recorrido del Papamóvil en CABA y a qué hora pasará

El papa León XIV recorrerá la avenida del Libertador el lunes 9 de noviembre, desde la intersección con Olleros, a la altura del viaducto, hasta el Monumento a los Españoles, en Palermo. El trayecto tendrá una extensión aproximada de 2,3 kilómetros y está previsto para las 10.

El obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Iván Dornelles, explicó que se instalará un sendero papal de siete metros de ancho, delimitado por vallas de seguridad a ambos lados. De esta manera, los fieles podrán ubicarse sobre los márgenes del recorrido para observar el paso del Pontífice y recibir su bendición.

El Papamóvil circulará a una velocidad aproximada de cinco kilómetros por hora. Además, existe la posibilidad de que León XIV realice algunas detenciones para saludar y bendecir a quienes se acerquen a acompañarlo.

La misa comenzará a las 11:30 frente al Monumento a los Españoles, por lo que se espera una importante concentración de personas durante toda la mañana en los alrededores de Palermo.

Dónde ubicarse para ver al Papa y cuáles serán los accesos habilitados

Los ingresos peatonales a los sectores habilitados comenzarán a las 00 del lunes 9 de noviembre. La recomendación de la organización es llegar con anticipación y elegir previamente el acceso más conveniente.

Papa León XIV.

Entre las calles y avenidas habilitadas para ingresar están las siguientes:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos.

Olleros y avenida Luis María Campos.

Teodoro García y avenida Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Avenida Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.

Las autoridades recomendaron evitar el sector comprendido entre el túnel de Olleros y la avenida General Paz por las dificultades de visibilidad que puede presentar ese tramo.

También aconsejaron trasladarse a pie hasta los lugares habilitados. Los micros tendrán restricciones de circulación en el sector comprendido entre Juramento y General Paz, por lo que quienes lleguen en esos vehículos deberán continuar caminando.

A lo largo de los 2,3 kilómetros del recorrido se instalarán postas médicas para atender posibles emergencias y asistir a los fieles que participen de la convocatoria.

La agenda del papa León XIV en Buenos Aires: qué hará antes y después del recorrido

La visita del Pontífice a la Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante esos cuatro días, León XIV combinará encuentros institucionales, actividades pastorales y celebraciones religiosas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El domingo 8 llegará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery. Luego visitará el Monumento al General San Martín, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La jornada continuará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 será una de las jornadas centrales de la visita, con la misa multitudinaria en Palermo y distintas actividades institucionales y religiosas. El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa y se reunirá con representantes de la Iglesia. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora. Luego partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Perú.