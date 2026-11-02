Cómo deben acceder vecinos y trabajadores a la zona de Palermo por la visita del papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un fuerte impacto en la circulación de la Ciudad de Buenos Aires. En el barrio de Palermo, donde realizarán parte de las actividades y los preparativos del operativo de seguridad, el Gobierno porteño dispuso cortes progresivos de tránsito, restricciones vehiculares y controles policiales que modificarán la dinámica habitual de la zona.

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Frente a este escenario, las autoridades informaron cómo deberán hacer los vecinos, empleados, comerciantes y huéspedes de alojamientos para entrar y salir de los sectores restringidos. Las medidas comenzarán a intensificarse durante los próximos días y contemplan accesos específicos, presentación de documentación y un formulario de declaración jurada para quienes no puedan acreditar su domicilio con el DNI.

Visita del papa León XIV: cuáles son los cortes y las fechas clave en Palermo

De acuerdo con la información oficial del Gobierno de la Ciudad, hasta la noche del martes 3 de noviembre habrá cortes parciales sobre la avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento. Durante ese período permanecerán habilitados dos carriles por mano.

A partir de la madrugada del miércoles 4 y hasta el lunes 16 de noviembre, las restricciones se extenderán progresivamente sobre avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta llegar al corte total.

En ese contexto, los vecinos que viven sobre la avenida del Libertador podrán ingresar a sus cocheras mediante un carril exclusivo hasta el sábado 7 de noviembre. La circulación deberá realizarse evitando los sectores donde se instalarán vallados y carpas para el operativo.

La etapa de mayores restricciones comenzará durante la tarde del sábado 7 y se extenderá hasta la madrugada del miércoles 11. En esas jornadas habrá controles policiales y los ingresos y egresos peatonales y vehiculares estarán concentrados en tres avenidas: Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras.

Qué documentación necesitan los vecinos y trabajadores para ingresar a Palermo

Quienes residan dentro de los perímetros de seguridad deberán presentar el DNI con el domicilio actualizado para poder atravesar los controles policiales. Sin embargo, el Gobierno porteño también contempló la situación de quienes no puedan acreditar su domicilio mediante el documento. Para esos casos, que incluyen a vecinos, empleados y comerciantes, se habilitó un formulario online con carácter de declaración jurada.

El trámite está disponible en la web oficial del Gobierno de la Ciudad. Allí deberán completar sus datos personales y declarar que residen o desarrollan actividades en alguna de las zonas alcanzadas por las restricciones.

Papa León XIV.

En el caso de los huéspedes de hoteles y otros alojamientos, el requisito será presentar la reserva de hospedaje. Los trabajadores que no puedan justificar su domicilio también deberán completar la declaración jurada.

Es importante tener en cuenta que el formulario no corresponde a una inscripción para participar de las actividades de la visita papal, sino que funciona como un mecanismo para acreditar la residencia o la actividad laboral dentro de las zonas restringidas.

Hasta cuándo se pueden retirar los autos y qué pasará con los servicios

Otra de las medidas importantes del operativo alcanza a los vehículos estacionados dentro del perímetro de seguridad. Los vecinos deberán retirar los autos ubicados sobre avenida del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y aquellos estacionados en los primeros 100 metros de las calles transversales que cruzan esa avenida dentro de la zona restringida.

El plazo para hacerlo vence antes de la madrugada del sábado 7 de noviembre. Los vehículos que permanezcan estacionados en esos sectores serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios.

Además, el dispositivo de seguridad tendrá consecuencias sobre otros servicios urbanos: se reubicarán contenedores de residuos y algunas líneas de colectivos modificarán sus recorridos durante los días afectados por las restricciones.

Por este motivo, las autoridades recomiendan que quienes vivan o trabajen en Palermo consulten los accesos habilitados y organicen con anticipación sus traslados, especialmente durante el fin de semana del 7 y el 8 de noviembre, cuando comenzarán a regir los controles más estrictos.