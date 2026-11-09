La emoción del papa León XIV tras el relato de Marta, residente con parálisis cerebral del Cottolengo Don Orione: "Deseo que mi historia sea conocida"

Durante la mañana del lunes 9 de noviembre 2026, y en el marco de su visita oficial a la Argentina, el papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde escuchó el testimonio directo de sus residentes. Entre ellos, el de Marta Griselda Torres, una mujer con parálisis cerebral cuyo relato hizo emocionar al Sumo Pontífice.

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La residente de la institución le leyó una carta personal a León XIV, quien la escuchó atentamente, y le hizo entrega de un libro escrito por ella misma, relatando su historia de vida.

El relato de Marta Griselda Torres que hizo emocionar al papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione

Ante la atenta mirada del Santo Padre y de los presentes en la sede del Cottolengo, Marta compartió las dificultades que debió atravesar desde su nacimiento y las circunstancias que la llevaron a la institución de la zona sur del Gran Buenos Aires: "Hace muchos años vivo en el Pequeño Cottolengo Don Orione, nací con una parálisis cerebral que me impide caminar y ver. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos”, contó.

El discurso de Marta Torres, la residente del Cottolengo Don Orione con parálisis cerebral, que hizo emocionar al Papa León XIV en Argentina.

Según relató, Marta recorrió muchos lugares en busca de un lugar para vivir. “Eran transitorios y no adecuados para mí. Hasta que llegué al Cottologengo, fue un faro de luz que iluminó mi vida. No solo para vivir, fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada”, expresó. Y explicó: "Durante mucho tiempo quise ayudar, por eso escribí este libro. Deseo que mi historia sea conocida, escuchada y quiero que pueda servir a otras personas que viven una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derechos a ser recibidas, amadas y respetadas".

El libro que Marta Griselda Torres le regaló al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Sobre el final del discurso, Marta le obsequió al papa León XIV un libro con relatos de su experiencia personal: "Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas. Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas... muchas cruces, sí..., pero muchos regalos".

"Por haberme regalado tantas cosas y a usted, Santo Padre, por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada entre nosotros. ¡Gracias, Santo Padre!", concluyó la residente. Inmediatamente después, y visiblemente emocionado, el papa León XIV se acercó a Marta y le agradeció por las palabras y el obsequio.