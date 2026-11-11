El papa León XIV citó 26 veces a Francisco durante su visita a la Argentina: los ejes clave de su mensaje

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una impronta marcada por la continuidad doctrinal y el homenaje permanente a su predecesor. A lo largo de sus discursos e intervenciones públicas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, el Santo Padre nombró de manera explícita al papa Francisco en 26 oportunidades, utilizándolo como referente pastoral, teológico e histórico.

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El recorrido del pontífice por el país funcionó como una ratificación del pensamiento del papa argentino, abarcando desde la doctrina social del trabajo hasta la piedad popular y la ética tecnológica.

Una por una, las menciones al papa Francisco durante la visita de León XIV en Argentina

Palacio Libertad (Autoridades y Cuerpo Diplomático) — 4 menciones

Mención 1: Homenaje al inicio del discurso: «Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia».

Mención 2: Cita sobre ética e inteligencia artificial: «El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura (cf. Francisco, Exhort. ap. .Laudate Deum, 21-24)».

Mención 3: Cita sobre la responsabilidad intergeneracional: «...cada generación recibe una patria que otros han puesto en sus manos... Después deberá entregarla (cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’ 159)».

Mención 4: Bendición final para el pueblo: «Y deseo hacerlo con las palabras que el Papa Francisco pronunció pensando en ustedes: "que el Señor los haga crecer como pueblo" (Videomensaje al pueblo argentino, 30 septiembre 2016)».

Universidad Católica Argentina - UCA (Mundo Laboral) — 8 menciones

Mención 5: Aportación de la ecología integral al trabajo: «...a la luz de la perspectiva de la ecología integral formulada por el Papa Francisco, según la cual el trabajo contribuye a la gestión responsable de la creación... (cf. Carta enc. Laudato si’, 11)»

Mención 6: Definición del sentido social del trabajo: «Como nos recordaba el Papa Francisco: "En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal..." (Carta enc. Fratelli tutti, 162)».

Mención 7: La hipoteca social sobre la propiedad: «...este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad (cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’, 93)».

Mención 8: Valoración de la economía popular:«...los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales... son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el Papa Francisco ha defendido en sus discursos a los Movimientos Populares».

Mención 9: Reivindicación de las "3 T": «Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres "T": tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social»

Mención 10: Advertencia frente a la codicia: «...permanecer alerta para huir del riesgo de la avaricia que, como dijo el Papa Francisco, "es una enfermedad del corazón" (Audiencia general, 24 enero 2024)».

Mención 11: Inversión ética y bien común: «...asumiendo que el éxito financiero debe medirse en clave de bien común (cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’, 109)»

Mención 12: «La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano... (cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’, 107)»

Mención 13: Clave del amor político: «Reconocer el rostro del sufriente en las periferias urbanas y rurales es la clave del amor político que propone Fratelli tutti... (cf. Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 73)» ).

Palacio San Martín (Líderes Religiosos) — 2 menciones

Mención 14: Puentes de diálogo e itinerario común: «Nuestro encuentro se apoya sobre los pilares del diálogo y de la amistad, que fueron fundamentales en la vida del Papa Francisco y que ahora queremos fortalecer...».

Mención 15: Oración final por la fraternidad universal: «Hagamos nuestra la oración que nos ha dejado mi Predecesor el Papa Francisco y que nos compromete a hacer el bien: "Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad..." (Carta enc. Fratelli tutti, 287)»

Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Vísperas con el Episcopado) — 2 menciones

Mención 16: Memoria de la cátedra episcopal: «...esa comunión se hace especialmente cercana al celebrarla en esta Catedral, cuya cátedra ocupó nuestro querido Papa Francisco antes de ser llamado a apacentar a la Iglesia universal».

Mención 17: Testimonio en Aparecida: «El Papa Francisco, al visitar el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, y recordando su experiencia en la V Conferencia General del Episcopado... dijo que había podido ver en primera persona cómo los obispos se sentían alentados...».

Catedral de Córdoba (Clero y Religiosos) — 3 menciones

Mención 18: Herencia de la espiritualidad ignaciana: «Y recientemente, un jesuita argentino, el Papa Francisco, llevó consigo la riqueza de la espiritualidad ignaciana y la compartió con la Iglesia universal».

Mención 19: Atención espiritual a los más vulnerables: «El Papa Francisco lo expresó con palabras que merecen ser recordadas: "la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 200)»

Mención 20: Exhortación misionera a la juventud y la Iglesia: «¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco! (cf. Encuentro con los jóvenes argentinos, Río de Janeiro, 25 julio 2013)».

Explanada de la Escuela de Aviación Militar en Córdoba (Homilía) — 1 mención

Mención 21: Necesidad espiritual de los pobres: «Como nos recordaba Francisco, mi venerado Predecesor, los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano (cf. Mensaje para la III Jornada Mundial de los Pobres, 13 junio 2019, 8)».

Monumento de los Españoles - Vigilia con jóvenes — 1 mención

Mención 22: Cultura del encuentro e inclusión eclesial: «Durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el Papa Francisco pronunció unas palabras que recorrieron el mundo: "Todos, todos, todos" (Ceremonia de acogida, 3 agosto 2023)».

Monumento de los Españoles - Misa — 1 mención

Mención 23: Oración y comunión en el hogar: «Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: "La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor..." (Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 29)»

Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole — 1 mención

Mención 24: Llamado universal a la santidad cotidiana: «Lo anhelaba también nuestro querido Papa Francisco y, por eso, escribió: "Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día..." (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 14)».

Basílica de Luján (Misa de clausura y despedida) — 2 menciones

Mención 25: Devoción filial a la Virgen de Luján: «Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la "Patroncita morena" en su corazón»

Mención 26: Gratitud en la despedida del país: «Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco».



