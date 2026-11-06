Mapa y cortes por la visita del papa León XIV en CABA: cierres, desvíos y horarios a tener en cuenta

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para la histórica visita del papa León XIV. Con el Monumento de los Españoles en Palermo como uno de los epicentros principales de los encuentros multitudinarios y las celebraciones litúrgicas, el Gobierno porteño puso en marcha un operativo logístico y de seguridad que implica calles cerradas y desvíos. Las restricciones de tránsito comenzaron de forma progresiva con el fin de garantizar el montaje de estructuras y la organización general, alterando la rutina habitual de vecinos, comerciantes y automovilistas que circulan diariamente por la zona norte de la capital.

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Cortes específicos, cronograma y reapertura de calles

El esquema de cortes viales en Palermo ha evolucionado de manera progresiva. Desde la madrugada de este viernes se profundizó el bloqueo total en la avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros, además de restricciones vehiculares estrictas en arterias transversales como Dorrego e Intendente Bullrich.

Los cortes totales y los perímetros de seguridad más rígidos se extienden desde la tarde del sábado 7 de noviembre, hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre, lapso en el que sólo se permite el acceso peatonal o vehicular controlado para residentes, trabajadores y huéspedes de la zona acreditados mediante formularios de declaración jurada o documentación oficial en cruces específicos de avenidas como Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras.

Como medida de alivio para el colapso vehicular, la autopista Illia y el Paseo del Bajo operan de forma gratuita para vehículos livianos hasta la culminación de los eventos principales. La normalización completa y la reapertura total de las trazas afectadas en Palermo está prevista de manera escalonada, extendiéndose algunas restricciones parciales hasta mediados de noviembre debido al desmontaje de la infraestructura.

Mapa de cortes en CABA, por la visita papal. (Crédito de imagen: Gobierno de Buenos Aires)

Impacto en el transporte público y desvíos de colectivos

El despliegue papal genera profundas modificaciones en la movilidad urbana, impactando sobre el transporte público de pasajeros. Varias líneas de colectivos que circulan habitualmente por los ejes de la avenida Del Libertador, Figueroa Alcorta y las inmediaciones de los parques de Palermo modifican temporalmente sus recorridos habituales.

Áreas oficiales recomiendan a los usuarios consultar las aplicaciones de movilidad para conocer en tiempo real los desvíos provisorios y las paradas alternativas habilitadas. Asimismo, se dispusieron carriles exclusivos y contracarriles temporarios en arterias paralelas como Figueroa Alcorta para intentar mitigar las demoras, mientras que se aconseja evitar la zona norte utilizando alternativas viales más alejadas, como General Paz, Cabildo o Las Heras, para minimizar los inconvenientes durante los días de gran afluencia de fieles católicos.