Trenes Argentinos: cómo funcionan los servicios por la visita del papa León XIV

El papa León XVI visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante las cuatro jornadas, los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionarán con mayores frecuencias, refuerzos especiales y hasta servicios nocturnos para facilitar el traslado de los usuarios y garantizar la participación en las actividades católicas.

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La medida modifica los servicios de las líneas del Tren Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur, especialmente los días que hay actividades en la Ciudad de Buenos Aires y en Luján. Si bien habrá feriados, los cronogramas de los trenes se regirán por otro esquema.

¿Cómo funcionan los trenes por la visita del papa León XIV?

Desde Trenes Argentinos informaron que implementarán un esquema extraordinario de servicios ferroviarios para acompañar las actividades papales programadas entre el 9 y el 11 de noviembre:

Tren Mitre

Domingo 8 de noviembre: funciona con cronograma de domingo y servicios nocturnos desde las 18 hs hasta la mañana del lunes 9.

funciona con cronograma de domingo y Lunes 9 de noviembre: con cronograma de día hábil. Desde las 8 hs y hasta la madrugada, recorrido limitado entre Belgrano R y J.L. Suárez/Bmé. Mitre, y entre Belgrano C y Tigre (sin llegar a Retiro).

con cronograma de día hábil. Desde las 8 hs y hasta la madrugada, recorrido limitado entre Belgrano R y J.L. Suárez/Bmé. Mitre, y entre Belgrano C y Tigre (sin llegar a Retiro). Martes 10 de noviembre: cronograma de día hábil. Desde las 16 hs, mismo recorrido limitado. Circulan servicios nocturnos hasta la 1 de la madrugada del miércoles 11.

cronograma de día hábil. Desde las 16 hs, mismo recorrido limitado. del miércoles 11. Miércoles 11 de noviembre: cronograma de día hábil.

cronograma de día hábil. Estaciones cerradas: Lisandro de la Torre y 3 de Febrero, permanecerán sin servicivio desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hs hasta el jueves 12 de noviembre.

Tren San Martín

Domingo 8 de noviembre: cronograma de domingo y servicios nocturnos desde las 18 hs hasta la mañana del lunes 9 .

cronograma de domingo y . Lunes 9 de noviembre: cronograma de día hábil. Desde las 8 hs y hasta nuevo aviso, recorrido limitado entre Villa del Parque/Caseros y Pilar/Dr. Cabred.

cronograma de día hábil. Desde las 8 hs y hasta nuevo aviso, Martes 10 de noviembre: cronograma de día hábil. Desde las 16 hs, mismo recorrido limitado. Circulan servicios nocturnos hasta la mañana del miércoles 11, y hay servicios adicionales entre Pilar y Dr. Cabred.

cronograma de día hábil. Desde las 16 hs, mismo recorrido limitado. Circulan servicios nocturnos hasta la mañana del miércoles 11, y Miércoles 11 de noviembre: cronograma de día hábil, con servicios adicionales entre Pilar y Dr. Cabred.

Del 8 al 11 de noviembre se modifican los servicios La medida modifica los servicios de las líneas del tren Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur.

Tren Sarmiento

Domingo 8 de noviembre: cronograma de domingo y servicios nocturnos desde las 18 hs hasta la mañana del lunes 9.

cronograma de domingo y servicios nocturnos desde las 18 hs hasta la mañana del lunes 9. Lunes 9 de noviembre: Once–Moreno con cronograma de día hábil. Moreno–Mercedes y Merlo–Lobos con cronograma de feriado.

Once–Moreno con cronograma de día hábil. Martes 10 de noviembre: cronograma de día hábil. Desde las 3 de la mañana hay servicios especiales Moreno–Luján , y Once–Moreno tiene servicios nocturnos hasta la mañana siguiente.

cronograma de día hábil. , y hasta la mañana siguiente. Miércoles 11 de noviembre: cronograma de día hábil, con servicios especiales Moreno–Luján. Moreno–Mercedes tiene servicios especiales hasta las 23:30 hs.

Tren Roca

Domingo 8 de noviembre: cronograma de domingo y servicios nocturnos desde las 18 hasta la mañana del lunes 9.

cronograma de domingo y servicios nocturnos desde las 18 hasta la mañana del lunes 9. Lunes 9 de noviembre: cronograma de día hábil.

cronograma de día hábil. Martes 10 de noviembre: cronograma de día hábil. Circulan servicios nocturnos hasta la 1 de la madrugada del miércoles 11 en los ramales Constitución–La Plata/Bosques (Q y T)/Korn y Constitución–Ezeiza.

cronograma de día hábil. del miércoles 11 Miércoles 11 de noviembre: cronograma de día hábil.

Tren Belgrano Sur

Domingo 8 de noviembre: cronograma de domingo y servicios nocturnos desde las 18 hasta la mañana del lunes 9.

cronograma de domingo y Lunes 9 de noviembre: cronograma de día hábil, con servicios adicionales de madrugada en González Catán .

cronograma de día hábil, . Martes 10 de noviembre: cronograma de día hábil. Circulan servicios nocturnos en Dr. Sáenz–G. Catán hasta la 1 de la madrugada del día siguiente.

cronograma de día hábil. Circulan del día siguiente. Miércoles 11 de noviembre: cronograma de día hábil.

Tren de la Costa

Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre: cronograma de día hábil.

Antes de viajar, siempre es clave consultar el cronograma en el sitio oficial por posibles modificaciones y averiguar el estado del servicio.