Visita del papa León XIV a la Argentina: feriados, agenda, misas, cronograma y todo lo que hay que saber

El papa León XIV visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante los cuatro días, recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján, con tres misas multitudinarias y diferentes actividades: participará de encuentros con jóvenes, trabajadores, referentes religiosos y hasta tendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

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A qué hora son las misas del Papa: cómo inscribirse para participar

Las tres misas multitudinarias serán:

Ciudad de Buenos Aires: será el lunes 9 de noviembre a las 11.30 hs, en el Monumento de los Españoles (Palermo).

será el lunes 9 de noviembre a las 11.30 hs, en el Monumento de los Españoles (Palermo). Córdoba : martes 10 a las 10.00 hs en la Escuela de Aviación Militar (predio de FAdeA)

: martes 10 a las 10.00 hs en la Escuela de Aviación Militar (predio de FAdeA) Luján: miércoles 11 también a las 10.00 hs, en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Cada una contará con shows musicales de diferentes artistas y se espera que sean masivas. Antes de acudir, es clave conocer con qué objetos se podrá ingresar al predio.

El papa León XIV encabezará misas en Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires

¿Hace falta inscribirse para las misas?

La inscripción a las misas es recomendable, pero no es obligatoria. Mientras que para los encuentros con jóvenes, es decir, persona de 15 a 35 años, el registro es obligatorio y requiere la aprobación de la organización. Todavía el sitio oficial de la visita tiene abiertas las incripciones para las diferentes misas:

La inscripción es gratuita y puede hacerse de manera individual o por delegaciones de hasta 20 personas. Para las misas masivas, el ingreso a los predios será libre y también sin costo.

¿Cuándo son los feriados por la visita del Papa?

El Gobierno declaró de interés nacional la visita del papa León XIV y, mediante el decreto 1103/2026, estableció tres feriados con un esquema que se rige según la jurisdicción:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

feriado nacional en todo el país. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires, por la misa en Luján y la despedida.

La agenda del Papa en la Argentina: el cronograma completo

Domingo 8 de noviembre

16.30: llegada a Aeroparque.

17.00: homenaje al general José de San Martín en su monumento.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: reunión con el presidente Javier Milei.

18.30: visita al Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, con un momento musical de Abel Pintos junto al coro de la institución.

, en Claypole, con un momento musical de Abel Pintos junto al coro de la institución. 11.30: misa en el Monumento de los Españoles , en Palermo.

, en Palermo. 16.10: encuentro con sindicalistas y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: vísperas con el episcopado argentino en la catedral metropolitana.

19.45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre

7.30: vuelo a Córdoba, con arribo a las 9.00.

10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

15.15: encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: regreso a Buenos Aires, con llegada a las 18.10.

20.15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre