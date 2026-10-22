Visita del papa León XIV a la Argentina: qué días hay feriado en noviembre 2026

El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina por lo que los tres feriados de noviembre se mantienen en pie. El Gobierno dispuso los asuetos al considerar el viaje del sumo pontífice de interés nacional, pero regirán de manera diferente para cada jurisdicción.

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Cuándo son los feriados de noviembre por la visita del Papa

El presidente Javier Milei, mediante el decreto 1103/2026, declaró “interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. En ese contexto, estableció un esquema de feriados:

Lunes 9 de noviembre : feriado nacional para todas las provincias del país

: feriado nacional para todas las provincias del país Martes 10 de noviembre: feriado para las provincia de Córdoba y para la Ciudad de Buenos Aires

feriado para las provincia de Córdoba y para la Ciudad de Buenos Aires Miércoles 11 de noviembre: asueto para la provincia de Buenos Aires

Si bien la intervención quirúrgica al Papa había puesto en duda su gira por Latinoamérica, León XIV habló con argentinos en la Plaza San Pedro y ratificó su viaje al país: "Argentina allá vamos".

Además, los médicos confirmaron que el Papa solo sufrió un adenocarcinoma pulmonar y la enfermedad fue localizada por completo durante la operación. "Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, remarcaron. Desde el Vaticano también remarcaron que no habría problema con que el sumo pontífice viaje en avión.

¿Quiénes no trabajan con los feriados?: cuál rige para vos

Los feriados son una forma de facilitar la organización, seguridad y circulación del sumo pontífice en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. El decreto los califica como feriados, si bien el nacional rige para todos, los que se dan a nivel provincial también son asuetos aunque varían las zonas alcanzadas.

El Papa visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

La decisión de ir a trabajar quedará en manos del empleador, pero en caso de que los trabajadores sean convocados, deberán cobrar el doble de una jornada habitual. Por ejemplo, si el lugar de tu trabajo se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, por más que vivas en Provincia, el 10 de noviembre regirá como feriado.