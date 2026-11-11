El Gobierno defendió su accionar en discapacidad y universidades, tras el paso de León XIV

A minutos del fin de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el gobierno de Javier Milei no acusó recibo del pedido del líder de la Iglesia Católica para con los discapacitados y las universidades. El vocero Presidencial, Adrián Ravier, insistió en el que Nación defendió las auditorías a quienes reciben pensiones y a las casas de altos estudios.

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"Durante el gobierno anterior y otros han habido un uso político de las pensiones no contributivas. Hay un salto de doscientas mil a un millón doscientas mil, un incremento difícil de fundamentar. Nosotros hemos hecho auditorías y hemos encontrado personas que tienen cantidades enormes de hectáreas, departamentos e ingresos elevados que no justifican que los argentinos estén pagando impuestos para entregar pensiones no contributivas a personas que no lo necesitan", explicó Ravier en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según explicó el vocero, "este es un gobierno que trata de dar una ayuda muy focalizada a los más humildes, a contrario de otros que usaban las políticas sociales con fines de clientelismo político".

"En linea con León XIV y el Papa Francisco, le queremos dar dignidad a la gente pero al mismo tiempo auditamos para cuidar el dinero de los pagadores de impuestos", remarcó.

Y acotó: "Estamos en un país en el que el nivel de impuestos que se pagan está muy por encima del resto de las economías del mundo. Competitivo con paises como Noruega o Suecia, a donde los ingresos son muy altos. Pensar que los argentinos pueden pagar niveles de impuestos compatibles con economías desarrolladas, es un grave problema. Por eso hay que ser cautelosos a definir las políticas sociales".

En cuanto a las universidades nacionales, el pampeano sostuvo que el presupuesto 2027 "está en debate en estos momentos", pero, en el caso de las casas de altos estudios, "hay un aumento de más del 50%, que supera ampliamento la inflación; en ánimo de mejorar los ingresos de los docentes universitados.

"Independientemente de los mensajes de los medios, hay un esfuerzo conciente del Gobierno para mejorar la situación de las universidades", insistió, que aclaró que nunca han "cerrado universidades públicas", que nunca fue parte del "eje de la política de Estado".

Sin embargo, afirmó que la intención es "tratar de que quienes reciben dinero público, nos digan a dónde va", ya que señaló que "esa transparencia nos falta".

"A mi me encantaría entrar a la UBA y que (el vicerrector Emiliano) Yacobitti nos diga donde van los millones y millones que los argentinos le damos para que muestre con la responsabilidad donde va ese dinero. No lo vemos, tampoco en otras universidades. Si lo vemos en algunas provincias, que con transparencia muestran el presupuesto, el dinero que reciben y a dónde lo destinan", lanzó.

En su primer discurso en Argentina, León XIV dijo, con Milei al lado, pidió "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación". También pidió "especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad".

"También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir", insistió el Papa, que al otro día visitó el Pequeño Cottolengo de Claypole.

Ravier sostuvo que "el Papa nos dejó reflexiones profundas" pero que su mensaje "es atransversal" y "todos tenemos que escuchar". "Por supuesto, impactó en el Presidente, en el gabinete, en los gobernadores, todos los que hacemos política pública. Habrá que ver como impacta de acá a un plazo. Es reciente", se excusó.

El Vocero, por último, buscó bajarle el tono a las críticas del Sumo Pontífice al modelo económico de Milei, afirmando que "las ideas de la libertad son compatibles con la Iglesia Católica"