LLA quiere reactivar el presupuesto 2027: lo que le piden los aliados y el Papa

Tras el parate de la actividad en el Congreso por la visita del Papa León XIV a la Argentina, la actividad parlamentaria retoma su movimiento. La cúpula de La Libertad Avanza (LLA) de la Cámara de Diputados reunirá a los bloques aliados para afinar el poroteo para el dictamen y posterior media sanción del presupuesto 2027.

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Fuentes de bloques aliados confirmaron a El Destape que mañana a las 14, LLA los recibirá para continuar el debate sobre el presupuesto 2027. El cálculo de gastos e ingresos para el ejercicio entrante había quedado en stand by en la comisión de Hacienda y Presupuesto. El oficialismo esperaba tenerlo dictaminado antes de la llegada del Papa.

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Del cónclave serían de la partida el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Argentina Federal. Los bloques con buen entendimiento con la Casa Rosada no estaban convencidos del presupuesto confeccionado por el ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que todavía no pusieron el gancho.

Cuáles son los pedidos de los aliados

El PRO envió un punteo de cuestiones a modificar: reducir el impuesto a los combustibles, garantizar transparencia en las concesiones viales, extender los regímenes de promoción automotriz y autopartista, regularizar las transferencias de coparticipación y autorizar operaciones de financiamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incorporar el régimen antievasión de billeteras virtuales. "La idea es terminar de definirlos mañana", señalaron voces del partido amarillo.

Por el lado de la UCR, habían elevado pedidos de obras y fondos para las provincias y que se garantice el financiamiento universitario. "Por ahora no tenemos respuesta concreta a los pedidos. Supuestamente hay que esperar la devolución del Ejecutivo", explicaron desde la bancada de los boinas blancas.

Desde Argentina Federal, pedirán por obras para las provincias que representan, fondos para ciencia y tecnología y fondo para la ley de Bosques.

Finalmente, el MID pidió que bajen los artículos del presupuesto que son contradictorios con la ley de Discapacidad, el incremento a Becas Belgrano, y que pongan explicitamente una partida para terminar la autovía Mercedes Suipacha de la Ruta Nacional 5.

Lo que pidió el Papa: discapacidad y universidades

Discapacidad y universidades, dos reclamos realizados por el Papa en su primer discurso en la Argentina, continúan siendo los puntos en los que la gestión Milei no da precisiones a los aliados. Fuentes parlamentarias habían afirmado que los fondos para las pensiones no contributivas están.

En el Senado, espera el proyecto de emergencia en discapacidad con media sanción. LLA tuvo que hacer un proyecto más liviano, aún a sabiendas que al Ejecutivo no le convencía la emergencia original, impulsada por la oposición dura

En el caso del presupuesto universitario, está vigente la ley de Financiamiento Universitario, votada por el Congreso y cuyo cumplimiento fue exigido por la Corte Suprema, pero que Milei se niega a aplicar. Hoy, el vocero Presidencial, Adrián Ravier, afirmó que las universidades tendrán más de un 50% de aumento prespuestario.

En su primer discurso en Argentina, León XIV dijo, con Milei al lado, pidió "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación". También pidió "especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad".

"También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir", insistió el Papa, que al otro día visitó el Pequeño Cottolengo de Claypole.