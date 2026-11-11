A contramano del Gobierno, los grandes empresarios destacaron la importancia del trabajo formal tras la visita de León XIV

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los principales grupos empresarios del país, difundió este miércoles un comunicado sobre la visita del papa León XIV. Allí sostuvo que el mensaje del Pontífice sobre "la dignidad de la persona humana, la centralidad de la educación y el valor del trabajo formal rescata los cimientos sobre los cuales debe construirse el crecimiento". La definición choca con el discurso del gobierno de Javier Milei, que en los últimos meses celebró el aumento del empleo informal.

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Qué dice el comunicado de la AEA

Bajo el título "La visita de León XIV: un llamado a la unidad y al diálogo", la entidad expresó su "plena adhesión" al mensaje de "paz, fraternidad y encuentro entre todos los argentinos". También compartió la "constante exhortación al diálogo genuino, a la búsqueda de consensos y al fortalecimiento de los lazos de convivencia pacífica".

Los empresarios se comprometieron a "movilizar las capacidades productivas del país, generar empleo y contribuir decididamente a la erradicación de la pobreza". Además, convocaron a "todos los actores políticos, sociales y económicos a recibir el mensaje papal con responsabilidad y espíritu republicano".

Qué dijo León XIV sobre el trabajo

En el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), el lunes, el Papa sostuvo que "el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo". También reclamó a las autoridades "políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social".

Ante empresarios y dirigentes gremiales, advirtió que "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación". Además, pidió a los sindicatos tender "puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal".

Cómo habla el Gobierno del empleo informal

La postura oficial va en otra dirección. En septiembre, en Puerto Iguazú, Milei cuestionó a quienes sostienen que el empleo informal "no es empleo de calidad": "Lo que no es de calidad es robar", dijo.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que "los empleos informales crecieron en más de 510.000 puestos, son los que evitan el sistema". El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo en el Congreso que "hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia con las obligaciones que conlleva".