Crece la interna en el gobierno por la declaración jurada de Adorni: “Vergüenza”

El gobierno de Javier Milei convocó nuevamente a la mesa política para este jueves en Casa Rosada, en medio de tensiones internas y cruces con Patricia Bullrich. Asimismo,crece la interna en el gobierno por la declaración jurada de Adorni. En tanto, el gobierno de Milei busca avanzar con el Super Rigi en el Senado. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.