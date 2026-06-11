El gobierno de Javier Milei convocó nuevamente a la mesa política para este jueves en Casa Rosada, en medio de tensiones internas y cruces con Patricia Bullrich. Asimismo,crece la interna en el gobierno por la declaración jurada de Adorni. En tanto, el gobierno de Milei busca avanzar con el Super Rigi en el Senado. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Crece la interna en el gobierno por la declaración jurada de Adorni: “Vergüenza”
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Villarruel cuestionó a, Manuel Adorni, tras su declaración jurada: “Vergüenza”
La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras su declaración jurada. La funcionaria calificó como una “vergüenza” sus explicaciones y disparó: “Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico“.
Hace 2 horas
Adorni aseguró que no va a blanquear "ni un solo dólar"
Adorni aseguró que a la rectificación la va a hacer "por el regimen general" y aseguró que va a "pagar todo lo que haya que pagar no voy a usar ningua otra herramienta de la ley de inocencia fiscal".
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó explicar la situación que lo tine entre las cuerdas después de sostener que iba a presentar la Declaración Jurada. El funcionario se exusó y dijo que "toda la vida ahorré en negro". Por otro lado, aseguró que no va aprovechar el "régimen de inocencia fiscal" y aseguró que ni su esposa, ni el "van a blanquear un solo dólar".
Hace 3 horas
Adorni aseguró que no va a blanquear "ni un solo dólar"
Adorni aseguró que a la rectificación la va a hacer "por el regimen general" y aseguró que va a "pagar todo lo que haya que pagar no voy a usar ningua otra herramienta de la ley de inocencia fiscal".
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó explicar la situación que lo tine entre las cuerdas después de sostener que iba a presentar la Declaración Jurada. El funcionario se exusó y dijo que "toda la vida ahorré en negro". Por otro lado, aseguró que no va aprovechar el "régimen de inocencia fiscal" y aseguró que ni su esposa, ni el "van a blanquear un solo dólar".
Hace 7 horas
Frío y ajuste: las garrafas subieron más de 800% y el subsidio ya no cubre ni la mitad
El Gobierno eliminó los precios de referencia, congeló subsidios y recortó beneficiarios. En barrios populares, donde 9 de cada 10 depende de garrafas, el invierno llega con precios desregulados que hacen imposible cocinar y calefaccionarse.
Hace 7 horas
Déficit, inflación y erial laboral
Hace 8 horas
La declaración jurada de Adorni: "Toda la vida ahorré en negro"
El jefe de Gabinete afirmó haber hecho unos 500 mil dólares invirtiendo en Bitcoin y reconció que fue un "error" no haber declarado esas ganancias. Adorni dijo que va a pagar todos los impuestos y sanciones que devengan de esa falta.
Hace 9 horas
Universidades: pese al acuerdo, el salario docente sigue un 25% abajo de 2023
El Gobierno pidió "dejar atrás" el conflicto, pero los rectores y los docentes advierten que seguirá el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Hace 9 horas
“Inocentes fiscales”: los funcionarios que aprovecharon la autoamnistía de Milei
Una veintena de funcionarios y ex funcionarios de La Libertad Avanza adhirieron a la ley por la que zafan de control sobre el crecimiento de sus patrimonios durante su paso por el gobierno.
Hace 11 horas
Suben la calificación y le abre la puerta a Caputo al festival de endeudamiento
La calificadora de riesgo crediticio Standard and Poor’s mejoró en un nivel la nota que adjudica a Argentina y abre la puerta para que la administración de Milei y Caputo puedan finalmente volver al mercado internacional de deuda, que hasta ahora se mantiene cerrado con un Riesgo País otra vez arriba de los 500 puntos.
Hace 14 horas
Gobierno anunció un acuerdo con Universidades, pero gremios advierten: "La lucha continúa"
El Gobierno anunció que llegó a un acuerdo con los gremios universitarios y el CIN. Desde el gremio docente Fedun, sin embargo, aclararon: "La lucha sirvió, pero continúa. La firma de un acuerdo no implica resignar el reclamo por el cumplimiento efectivo y completo de la Ley de Financiamiento Universitario".
Hace 14 horas
Ruido en el Gobierno por la caja de Pandora que abrió Adorni con la "Inocencia Fiscal"
La adhesión al régimen que permite un blanqueo de dólares bajo el colchón por parte del jefe de Gabinete abrió una olla de conflictos. Una ley a medida, las críticas al ex vocero y la defensa: "No significa que vamos a blanquear nada", se excusan los libertarios.
Hace 15 horas
Facturas con subas del 3.000% por el ajuste de Milei y sueldos licuados por Sadir
Desde noviembre de 2023, los incrementos en la región alcanzaron niveles exorbitantes. El salario de los jujeños no para de deteriorarse por el apoyo de Sadir al modelo libertario.
Hace 16 horas
Reclamo de la OIT al Gobierno por una reforma laboral “inconsulta”
El órgano de Naciones Unidas lanzó una dura advertencia a la gestión de Javier Milei y lo instó a dar información sobre las consecuencias que tendrá su reforma laboral.
Hace 16 horas
Sin infraestructura en Catamarca: UOCRA advirtió que hay 3.000 trabajadores desocupados
El apoyo al modelo del presidente Milei por parte del gobernador Jalil ponen en jaque miles de puestos laborales. Desde el gremio de la construcción señalan que "la pérdida de empleo afecta directamente a cientos de familias".
Hace 17 horas
No fue sólo Adorni: todos los funcionarios que pidieron entrar a Inocencia Fiscal
El ex candidato con presuntos vínculos narcos José Luís Espert, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, son algunos de los nombres del oficialismo que pidieron a la iniciativa que les permitirá blanquear dinero y patrimonio sin seguir investigados por el fisco.
Hace 18 horas
El Gobierno acelera los aumentos del gas y ratifica que el precio lo pone el mercado
La secretaria de Energía confirmó que avanza en cambios regulatorios para que las diferencias de costos en el sistema gasífero se trasladen con mayor rapidez a las facturas de los hogares. Además, ratificó la decisión oficial de que el Estado abandone cualquier intervención.
Hace 19 horas
Uno de los economistas más cercanos a Milei alertó por la economía: "Desequilibrio"
Ricardo Arriazu alertó por la destrucción de sectores productivos, la falta de crédito y la incertidumbre política que mantiene en vilo a los inversores.
El economista puso en duda la sostenibilidad del modelo libertario.