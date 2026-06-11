La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar durante la madrugada de este jueves con un nuevo intercambio de ataques por segundo día consecutivo. Las operaciones militares estadounidenses se concentraron en objetivos defensivos y de comunicación dentro de Irán, mientras que Teherán lanzó ofensivas contra instalaciones militares de Washington en varios países de Oriente Próximo. En medio de la creciente incertidumbre, Kuwait reabrió su espacio aéreo tras una suspensión temporal y las autoridades iraníes advirtieron que los últimos bombardeos estadounidenses comprometen la continuidad del alto el fuego y las perspectivas de una negociación de paz. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 11 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
EE.UU. e Irán intercambian ataques por segundo día consecutivo pese al alto el fuego
Washington bombardeó sistemas de defensa y vigilancia iraníes, mientras Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait. Irán sostiene que la tregua quedó "sin efecto en la práctica".
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"Me encanta la inflación", dice Trump mientras los precios suben por la guerra con Irán
El presidente estadounidense Trump firma la Ley de Seguridad en Estados Unidos en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Por Bo Erickson y Susan Heavey
Hace 2 horas
Manifestantes piden a la FIFA que expulse a Irán del Mundial, alegando la implicación del régimen
El NCRI pide a la FIFA que expulse a Irán del fútbol internacional, antes del Mundial 2026, en Los Ángeles
En lugar de orgullo, muchos iraní-estadounidenses sienten vergüenza por la participación de la selección iraní en el Mundial y exigen que la FIFA la expulse de la competición, según afirmaron el miércoles.
Hace 2 horas
EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente
Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra objetivos iraníes por orden de Donald Trump y profundizó la escalada militar en Medio Oriente. Irán denunció ataques contra infraestructura civil, respondió con ofensivas sobre bases estadounidenses en la región y puso en duda la continuidad de las negociaciones de paz.
Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos en Irán por orden del presidente Donald Trump y profundizó la escalada militar que amenaza con romper definitivamente el frágil alto el fuego establecido desde abril. La ofensiva fue este mismo miércoles, horas después de que Teherán respondiera con ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait.
06:57 | 10/06/2026
EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente
Lo anunciaron las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dicen que son "ataques en defensa propia". Irán ya había advertido que responderá a cada nuevo bombardeo norteamericano. La posibilidad de que se reactive la guerra parece cada vez más certera.
18:00 | 09/06/2026
Una publicación reveló que Israel mató a 114 niños de disparos en la cabeza y fue premiada
La investigación periodística, hecha por dos periodistas del diario holandés De Volkskrant, reveló cómo los militares israelíes asesinaron a un centenar de niños en Franja de Gaza. Los autores lo denunciaron como un "modus operandi" del Ejército de Israel.
10:50 | 09/06/2026
Los argentinos capturados en Libia no volvieron a comunicarse y crece la preocupación
Dos argentinos permanecen secuestrados en Libia y desde hace cinco días no hay noticias sobre su estado de salud. Se trata de Paula Giménez y Lucas Aguilera, quienes se encuentran junto a otros ocho voluntarios del convoy humanitario Sumud Magreb.
Los argentinos capturados en Libia no volvieron a comunicarse y crece la preocupación
05:55 | 09/06/2026
Cada vez más lejos de un acuerdo: Irán negó un ataque y EE.UU. lo bombardeó igual
Mientras Israel continúa bombardeando Líbano y matando civiles, la tensión se volvió a instalar entre Estados Unidos e Irán. Pese a que Trump dijo que las negociaciones están en la "fase final", un acuerdo parece cada vez menos probable.
19:57 | 08/06/2026
ONU: los ataques de Israel contra Beirut ya costaron U$S 365 millones a los libaneses
La agencia de Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD, calculó que más de 400 edificios y decenas de departamentos sufrieron distintos grados de daños por los constantes bombardeos de Israel desde marzo pasado. Ya en abril, el Gobierno libanés había denunciado más 3.000 millones de dólares en pérdidas.
08:54 | 08/06/2026
Israel e Irán detuvieron sus ataques tras la escalada militar del fin de semana
La reactivación de la guerra en Medio Oriente sacudió la apertura de los mercados asiáticos. Finalmente, la presión del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump logró frenar la escalada aunque tanto Teherán como Tel Aviv se cruzaron nuevas amenazas.
22:18 | 07/06/2026
Tras desplome bursátil por escalada en Medio Oriente rebotan bonos y acciones
Tras escuchar durante varios días que EE.UU. estaba cerca de un acuerdo con Irán, los ataques volvieron con fuerza: Israel atacó el sur de Beirut e Irán, a Israel. Trump le pidió a Netanyahu que desescale.
11:54 | 07/06/2026
Barcos pagan hasta USD 2 millones para transitar por el estrecho de Ormuz
09:46 | 07/06/2026
Volvió a estallar la guerra: Israel bombardeó Irán y Líbano; e Irán atacó Israel
Trump llamó a Netanyahu y le pidió que no responda a los ataques de Irán, pero no lo consiguió. Pese a sus promesas de estar cerca de un acuerdo que calme los mercados financieros, el presidente de EE.UU. no consiguió frenar lo que parece ser el reinicio de la guerra.
11:09 | 06/06/2026
Trump afirma "éxitos" en los diálogos de paz, mientras ordenó atacar Irán por la madrugada
Mientras el presidente de EE.UU. asegura "nuevos éxitos" en las negociaciones, aseguran desmantelar nuevos ataques marítimos de Irán.
07:35 | 05/06/2026
Israel y Hezbolá reanudan los ataques pese al alto el fuego en Líbano
La escalada se produjo horas después de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington. Un bombardeo israelí en el sur libanés dejó al menos un muerto y 14 heridos, mientras Hezbolá respondió con un ataque contra posiciones israelíes.
19:25 | 04/06/2026
Los argentinos capturados en Libia hablaron con sus familias: "Grave situación"
Los activistas secuestrados en Libia por participar del convoy humanitario a Gaza pudieron comunicarse con sus familias este jueves. Según explicaron, permanecen aislados y sin contacto entre ellos, además de estar sometidos a crueles presiones psicológicas y falta de información sobre su situación procesal.
12:45 | 04/06/2026
Trump le salió al cruce a la Cámara Baja por el voto para limitar guerra en Irán
La medida debe pasar por el Senado estadounidense que está controlado por los repúblicanos, pero es la primera vez que los congresistas respaldan terminar el conflicto con Teherán.