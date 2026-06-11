EE.UU. e Irán intercambian ataques por segundo día consecutivo pese al alto el fuego

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar durante la madrugada de este jueves con un nuevo intercambio de ataques por segundo día consecutivo. Las operaciones militares estadounidenses se concentraron en objetivos defensivos y de comunicación dentro de Irán, mientras que Teherán lanzó ofensivas contra instalaciones militares de Washington en varios países de Oriente Próximo. En medio de la creciente incertidumbre, Kuwait reabrió su espacio aéreo tras una suspensión temporal y las autoridades iraníes advirtieron que los últimos bombardeos estadounidenses comprometen la continuidad del alto el fuego y las perspectivas de una negociación de paz. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 11 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.