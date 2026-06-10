"Me encanta la inflación", dice Trump mientras los precios suben por la guerra con Irán

El presidente estadounidense Trump firma la Ley de Seguridad en Estados Unidos en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Por Bo Erickson y Susan ​Heavey

WASHINGTON, 10 jun (Reuters) - El presidente Donald Trump pareció dar la bienvenida el miércoles a datos que indicaron que la inflación superó el 4%, pues dijo ‌a periodistas que le "encantaba" la inflación ‌y reiteró su convicción de que los precios bajarán tan pronto como termine la guerra con Irán.

Cuando se le preguntó por los datos, que mostraron que la inflación al consumidor había aumentado en mayo a su ritmo más rápido en tres años, y si esto podría perjudicar a sus compañeros republicanos a solo unos meses de las elecciones legislativas de noviembre, Trump dijo: "Me encanta la inflación".

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A continuación, el presidente explicó ​cómo dio luz verde a ⁠un plan para hacer pasar en secreto petroleros por el estrecho de Ormuz ‌debido a la preocupación por el aumento de los costos y ⁠la creciente inflación. "Para mí valió la pena", dijo ⁠Trump sobre su cálculo y calificó la operación de éxito.

"Cuando esto termine, verán que el petróleo bajará a donde estaba antes", dijo Trump refiriéndose a la guerra en general. "Está bajando. ⁠Va a caer como una piedra".

Trump ha calificado la guerra contra Irán de desvío ​y la ha planteado como una cuestión de seguridad ‌nacional, ya que el cierre por parte de ‌Teherán de la ruta marítima clave ha elevado el costo de la ⁠gasolina, los fertilizantes y otros productos, lo que ha contribuido a la inflación.

El aumento de los precios también podría impedir que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas de interés, lo que podría reducir los costos de financiación, algo que ​Trump ha pedido ‌desde que volvió al poder el año pasado.

Los republicanos buscan mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, pero les preocupa que una reacción negativa de los consumidores pueda entregar las riendas a los demócratas, ya que el costo de la vida sigue siendo ⁠una cuestión prioritaria para los votantes.

El propio Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 en gran parte gracias a su promesa de reducir la inflación, pero desde entonces ha visto cómo su índice de aprobación, incluso en lo que respecta a su gestión del costo de la vida, caía al nivel más bajo de su carrera política.

Los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros para transportar mercancías se han estancado hasta ahora, y ‌los ejecutivos y analistas del sector advierten de que en las próximas semanas podría producirse otra crisis de los precios del petróleo lo suficientemente grave como para sacudir los mercados financieros en general.

Incluso si Trump y Teherán llegan pronto a un acuerdo, se prevé que se tardará meses en reactivar el suministro, y se esperan interrupciones hasta 2026. Y aunque ‌los estadounidenses puedan estar más protegidos de las crisis del combustible que otros países, el aumento continuo de los precios de la energía podría mermar el gasto de los consumidores con ‌el tiempo.

El mes ⁠pasado, Trump dijo que las dificultades económicas de los estadounidenses no eran un factor a tener en cuenta en las negociaciones, y ha ​amenazado a Irán con nuevos ataques: "No pienso en la situación económica de los estadounidenses. No pienso en nadie. Solo pienso en una cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear".

Con información de Reuters