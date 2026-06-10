Manifestantes piden a la FIFA que expulse a Irán del Mundial, alegando la implicación del régimen

El NCRI pide a la FIFA que expulse a Irán del fútbol internacional, antes del Mundial 2026, en Los Ángeles

En lugar de orgullo, muchos iraní-estadounidenses sienten vergüenza por la participación de la selección iraní en el Mundial y exigen ‌que la FIFA la expulse ‌de la competición, según afirmaron el miércoles.

La presencia del equipo indigna a muchos que consideran que el Gobierno iraní utiliza la competición como una forma de "blanquear" el asesinato de decenas de miles de disidentes desde la Revolución Islámica de 1979. Entre esos decesos se cuentan cientos de deportistas, señalaron los manifestantes.

"Traerlos y hacer que jueguen presenta una imagen de calma ​al mundo, cuando en ⁠realidad en su país no hay calma, solo hay ejecuciones y ‌sufrimiento provocados por el régimen", afirmó Ryan Salami, de 21 ⁠años y nacido en Estados Unidos, cuyos ⁠padres huyeron de Irán, en una entrevista durante una protesta frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.

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Muchos manifestantes respaldaron el llamamiento del Consejo Nacional de Resistencia ⁠de Irán para expulsar al equipo del torneo.

Se expusieron fotografías ​de decenas de deportistas iraníes que murieron bajo custodia ‌del Gobierno en una galería improvisada ‌al aire libre frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.

Varios oradores, entre ⁠ellos exfutbolistas de la selección, lamentaron la muerte de los deportistas que, según ellos, fallecieron tras enfrentarse al Gobierno y ser detenidos.

"Este es el equipo de los ayatolás", dijo Asghar Adibi, que fue miembro de la ​selección de ‌Irán en 1970, a la multitud.

Afirmó que el equipo estaba controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y que era un error permitir que una organización "que mata y tortura a personas tenga un equipo que la represente".

Los manifestantes ⁠tenían opiniones diversas sobre si los futbolistas iraníes debían considerarse parte del régimen. Salami dijo que simpatizaba con los jugadores, que quizá solo fueran deportistas que necesitaban permanecer callados y obedientes para evitar el destino de otros que se habían rebelado.

Otra persona declaró a Reuters que el IRGC solo permitiría la entrada en el equipo a seguidores leales porque cree que no querrían correr ningún ‌riesgo de deserciones, por lo que deberían considerarse poco más que colaboradores.

Otra persona afirmó que se estaba utilizando a los jugadores como herramientas para ayudar al Gobierno iraní a quedar bien ante la opinión pública internacional y que los integrantes del equipo merecían poca compasión.

"Todos están vinculados al régimen de alguna ‌manera", dijo Peymaneh Shafi, quien afirmó que se convirtió en opositora al Gobierno iraní después de que unos hombres armados dispararan a su profesor delante de ella.

"Estos ‌son los verdaderos ⁠deportistas", destacó, señalando las fotografías de los deportistas perseguidos por el Gobierno iraní.

La FIFA y la selección de Irán ​no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

La selección iraní ha declarado que dejará de jugar si aparecen banderas prohibidas o consignas críticas durante los partidos.

Con información de Reuters