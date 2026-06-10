Irán ataca bases de EEUU en Jordania y el golfo Pérsico tras orden de Trump de atacar cerca de Ormuz

Varias personas pasan junto a un mural que representa al difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán.

Por Enas Alashray, Elwely Elwelly y Phil ​Stewart

DUBÁI/WASHINGTON, 10 jun (Reuters) - La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que había llevado a cabo ataques contra una base estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos en el golfo Pérsico el miércoles, en represalia por los ataques de Estados ‌Unidos en torno al estrecho de Ormuz, según ‌medios iraníes.

Los enfrentamientos marcan uno de los mayores intercambios de hostilidades desde que los dos países acordaron un alto el fuego en abril.

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Los ataques iraníes, que incluyeron acciones en Kuwait y Baréin, se produjeron después de que el Ejército estadounidense dijera en la red social X que había atacado defensas antiaéreas iraníes, estaciones de control terrestre y sitios de radar de vigilancia cerca del estrecho, en respuesta a lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que fue el derribo de un helicóptero Apache estadounidense el martes.

"Creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y eso es lo que esta es", dijo Trump a ​ABC News el martes.

La escalada de ⁠violencia ahonda las dudas sobre las perspectivas de un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó el 28 ‌de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán respondió disparando contra ⁠vecinos del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses y prácticamente estranguló el ⁠estrecho de Ormuz, una vía vital para el petróleo y el gas.

Los últimos ataques estadounidenses duraron unas cuatro horas antes de que el Comando Central de Estados Unidos publicara poco antes de las 21:00, hora del este de Estados Unidos (0100 GMT del miércoles), ⁠que habían concluido. Un funcionario estadounidense dijo que casi 20 objetivos iraníes habían sido atacados.

Medios estatales iraníes informaron ​de que la isla de Qeshm y la ciudad portuaria de Sirik, en el estrecho ‌de Ormuz, fueron atacadas.

Se oyeron sonidos de explosiones en la ‌cercana Bandar Abás y, posteriormente, en las inmediaciones de Jask, cerca de la entrada del estrecho, informaron medios iraníes, ⁠citando fuentes locales y residentes.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo en respuesta que había atacado cuatro emplazamientos en la base estadounidense de Al-Azraq, en Jordania, con misiles de largo alcance, informaron medios iraníes.

La Guardia Revolucionaria dijo que los objetivos incluían hangares de cazas F-35 y un centro de mando y control, y advirtieron que estaban preparados para ofrecer una respuesta "aplastante y decisiva" ante ​cualquier nuevo ataque estadounidense.

Las ‌Fuerzas Armadas jordanas dijeron el miércoles que habían interceptado y derribado cinco misiles lanzados desde Irán hacia Al-Azraq. El Ejército añadió que los restos de la operación de interceptación cayeron en territorio jordano, pero no causaron heridos ni daños materiales.

El Ejército kuwaití dijo que sus sistemas de defensa antiaérea estaban enfrentándose a objetivos aéreos hostiles e instó a la población a seguir las instrucciones oficiales de seguridad, después de que la Guardia Revolucionaria ⁠de Irán dijera que había atacado con drones la base Ali al-Salem, en Kuwait.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo antes que atacó con drones a la Quinta Flota estadounidense en Baréin y amenazó con "respuestas más severas" si continuaban las hostilidades, según medios.

El Ministerio del Interior de Baréin dijo que se había activado una sirena de alerta e instó a la población a dirigirse a lugares seguros. Las defensas antiaéreas habían repelido ataques iraníes, dijo poco después un asesor de medios del rey de Baréin en una publicación en X.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las evaluaciones iniciales mostraban que casi todos los misiles y drones lanzados por Irán fueron ‌interceptados y que, por el momento, no tenía conocimiento de informes sobre daños a personal estadounidense o a instalaciones de Estados Unidos.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo verificar de inmediato las informaciones sobre el campo de batalla.

Los precios del petróleo subían alrededor de un 1% en las primeras operaciones asiáticas del miércoles tras la escalada de las hostilidades.

El martes, un helicóptero Apache estadounidense fue derribado por un dron de ataque unidireccional iraní, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición ‌de anonimato. Los dos pilotos estadounidenses implicados en el incidente del helicóptero resultaron ilesos, dijo Trump.

Medios estatales iraníes citaron a una fuente militar según la cual no se habían llevado a cabo operaciones militares aéreas ofensivas en el estrecho de Ormuz en las 24 horas anteriores.

Un ‌dron de superficie de la ⁠Marina estadounidense encontró y rescató a los dos tripulantes, dijo el Ejército estadounidense, después de que el helicóptero de ataque del Ejército de Estados Unidos cayera en aguas cercanas a la costa de Omán ​mientras patrullaba alrededor de las 3:00 del martes (2300 GMT del lunes).

El Comando Central del Ejército estadounidense no dio una razón para el accidente. Dijo que los dos tripulantes fueron rescatados después de dos horas y que se encontraban en condición estable, una evaluación más cautelosa que la descripción de Trump.

Con información de Reuters