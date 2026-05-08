La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 8 de mayo de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 8 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 8 de mayo de 2026.
Hace 28 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 0757
- 1: 0757
- 2: 9484
- 3: 5577
- 4: 5410
- 5: 7735
- 6: 3089
- 7: 6724
- 8: 6612
- 9: 7009
- 10: 0803
- 11: 6662
- 12: 7421
- 13: 3553
- 14: 8116
- 15: 3600
- 16: 9407
- 17: 5541
- 18: 6687
- 19: 4246
- 20: 1093
Letras de la Nacional: C F H K
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 1935
- 1: 1935
- 2: 0971
- 3: 2770
- 4: 7387
- 5: 5026
- 6: 9898
- 7: 1318
- 8: 1946
- 9: 8024
- 10: 1640
- 11: 1206
- 12: 0586
- 13: 7804
- 14: 9564
- 15: 6031
- 16: 7160
- 17: 6250
- 18: 9228
- 19: 8017
- 20: 7395
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